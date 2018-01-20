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Минобороны Китая обвинило США в подрыве безопасности в регионе

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#Китай #США #безопасность
Минобороны Китая обвинило США в подрыве безопасности в регионе

Очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских островов в Южно-Китайском море угрожает суверенитету национальной безопасности Китая и подрывает мир и стабильность в регионе, - заявил в субботу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Официальный представитель китайского министерства обороны У Цянь заявил, что очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи островов в Южно-Китайском море, принадлежащих КНР, угрожает суверенитету национальной безопасности Китая и подрывает мир и стабильность в регионе, - пишут "Известия".

Китайская сторона добавила, что ракетный эсминец ВМС США «Hopper» 17 января самовольно вошел в акваторию спорного острова Хуанъянь. Поднебесная считает этот остров своим.

Ракетный сторожевой корабль КНР «Хуаншань» провел идентификацию американского корабля и предупредил его о необходимости покинуть территорию.

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о намерении «продолжать защищать» США.
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#Китай #США #безопасность

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