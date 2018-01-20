сегодня, 12:40
СМИ сообщили об артударах Турции по сирийским курдам в районе Африна
Вооруженные силы Турции подвергли массированному артобстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн на северо-западе Сирии, по ним произведено не менее 10 ударов.
В письменном заявлении турецкого Генштаба подчеркивается, что действия военных основаны на праве страны на самооборону.
«В ответ на обстрелы террористов партий «Демократический союз» и «Рабочая партия Курдистана» (PYD/PKK) из района Африн вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии в период с 19 по 20 января», — говорится в заявлении.
Ранее бойцы курдских сил самообороны убили четырех турецких военнослужащих в пограничной зоне после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории, - пишет Газета.ru.