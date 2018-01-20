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СМИ сообщили об артударах Турции по сирийским курдам в районе Африна‍

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#Турция #курды #Африн #Сирия
СМИ сообщили об артударах Турции по сирийским курдам в районе Африна‍

Вооруженные силы Турции подвергли массированному артобстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн на северо-западе Сирии, по ним произведено не менее 10 ударов.

Вооруженные силы Турции ответили на действия курдов, обстреляв их позиции в районе города Африн на северо-западе Сирии, - сообщает агентство Anadolu.

В письменном заявлении турецкого Генштаба подчеркивается, что действия военных основаны на праве страны на самооборону.

«В ответ на обстрелы террористов партий «Демократический союз» и «Рабочая партия Курдистана» (PYD/PKK) из района Африн вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии в период с 19 по 20 января», — говорится в заявлении.

Ранее бойцы курдских сил самообороны убили четырех турецких военнослужащих в пограничной зоне после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории, - пишет Газета.ru.
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#Турция #курды #Африн #Сирия

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