Американское правительство прекратило работу из-за отсутствия финансирования

Белый дом и лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл возложили на демократов вину за закрытие федеральных ведомств. В США в ночь на субботу 20 января истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств.





Сторонники принятия документа не смогли набрать необходимые 60 голосов для ограничения дебатов по нему и постановки вопроса на окончательное голосование. Многие сотрудники федеральных структур теперь уйдут в неоплачиваемый отпуск.



Администрация президента Дональда Трампа уже прокомментировала сложившуюся ситуацию. Там считают, что демократы в Сенате конгресса США поставили политику выше интересов национальной безопасности страны.



"Это поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей", - цитирует



Накануне Палата представителей конгресса США одобрила проект временного бюджета о финансировании федеральных ведомств до 16 февраля 2018 года. Срок действия предыдущего закона о финансировании правительства истек в ночь с пятницы на субботу.



Напомним, последний раз правительство США было закрыто в 2013 году при администрации Барака Обамы на период с 1 по 17 октября. Тогда законодатели не могли договориться о реформе здравоохранения в рамках программы Obamacare. Всего американское правительство США приостанавливало свою работу 18 раз.



Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер предложил республиканцам и президенту страны Дональду Трампу в предстоящие два дня договориться о продлении временного финансирования федерального правительства, которое с полуночи (08:00 утра по московскому времени) более не имеет средств для выполнения своих функций.

В пятницу поздно вечером сенаторы-демократы из-за разногласий с республиканцами заблокировали проект резолюции о финансировании госучреждений до 16 февраля, которая необходима в условиях так и не принятого полноценного федерального бюджета.



"Есть путь для движения вперед - завтра президент и лидеры Сената должны сесть и заключить сделку, чтобы все правительство смогло вернуться к работе в понедельник", - сказал он, выступая перед своими коллегами уже после голосования. Он также упрекнул своих оппонентов в создании "хаоса и беспорядка". "Таким был фон этих переговоров на протяжении месяца, - констатировал политик. - Они [республиканцы] даже не могут встать на одну сторону, как партия".



Как заявил в свою очередь лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, такого развития событий "абсолютно точно можно было бы избежать". Решение своих оппонентов он назвал циничным. "Сенаторы-демократы предпочли саботировать совсем непротиворечивый законопроект о финансировании, в котором нет ничего такого, что бы они не поддерживали", - заметил Макконнелл.





Конгресс уже три раза продлевал работу правительства. В четверг Палата представителей приняла проект уже четвертой по счету резолюции. Большинство мест там контролируют республиканцы, однако даже им пришлось устранять разногласия при работе над этой инициативой.



Согласно тексту, помимо продолжения работы госучреждений до 16 февраля, на шесть лет пролонгирован срок действия программы льготного медицинского обслуживания детей из семей определенных категорий. Предусматриваются финансирование противоракетной обороны и временная отмена ряда налоговых выплат в рамках закона о доступном медстраховании. Демократы же настаивали на включении в резолюцию мер по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, однако они не были услышаны.



Но в Сенате простого большинства по правилам недостаточно: резолюция должна была набрать минимум 60 голосов из 100, тогда как республиканцы в верхней палате занимают только 51 место. В результате за прекращение дебатов высказались 50 сенаторов, 49 голосовали против. Одним из последних был сам Макконнелл, но сделал он это для того, чтобы палата затем вновь смогла вернуться к этому вопросу. В голосовании не участвовал сенатор Джон Маккейн, так как его не было в Вашингтоне.





Заседание закончилось примерно в 01:30 ночи (09:30 утра по московскому времени). Само же голосование продлилось почти два часа и завершилось как раз к полночи, когда истек срок предыдущей резолюции. Федеральные ведомства остались без финансирования впервые с 2013 года.

Конечно, это не означает, что на двери всех министерств и служб "повесят замок". Однако большинство своих функций они выполнять перестанут, а тысячи работников будут отправлены в неоплачиваемые отпуска.



Эти обстоятельства не коснутся вооруженных сил, которые продолжат свои зарубежные контртеррористические операции. Более того, все военные продолжат нести службу, но без жалования. Гражданскому же персоналу придется временно оставить рабочие места.



Функционировать будут и министерство юстиции, суды, а также социальные службы, хотя и в ослабленном режиме. Тем не менее, многие ведомства в результате понесут убытки. Пентагон ранее неоднократно заявлял, что ущерб наносят даже сами временные резолюции.





Конкретного плана по выходу из сложившейся ситуации сейчас не существует. Макконнелл в конце заседания объявил, что днем члены верхней палаты соберутся вновь для продолжения обсуждения данного вопроса. "Сенаторам следует завтра ожидать проведения голосований", - предупредил он.



Сенатор-республиканец Линдси Грэм уже предложил свой вариант временной резолюции с продлением финансирования правительства до 8 февраля. Дата выбрана не случайно - 30 января президент США Дональд Трамп выступит перед всем Конгрессом с посланием "О положении страны". Республиканцы не хотели бы, чтобы это происходило на фоне "шатдауна", то есть неработающих госучреждений.



Но именно такой вариант устраивает демократов. Как передает телеканал CNN, они уже подготовили свой вариант резолюции сроком действия до 29 января. Республиканцы такое предложение рассматривать не хотят. Как утверждают источники канала, резолюция Грэма может стать оптимальным решением, "это реальная возможность". Федеральные ведомства США с субботы прекратили деятельность из-за отсутствия финансирования. Это стало возможным после того, как демократы в Сенате США отказались завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений.Сторонники принятия документа не смогли набрать необходимые 60 голосов для ограничения дебатов по нему и постановки вопроса на окончательное голосование. Многие сотрудники федеральных структур теперь уйдут в неоплачиваемый отпуск.Администрация президента Дональда Трампа уже прокомментировала сложившуюся ситуацию. Там считают, что демократы в Сенате конгресса США поставили политику выше интересов национальной безопасности страны."Это поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей", - цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.Накануне Палата представителей конгресса США одобрила проект временного бюджета о финансировании федеральных ведомств до 16 февраля 2018 года. Срок действия предыдущего закона о финансировании правительства истек в ночь с пятницы на субботу.Напомним, последний раз правительство США было закрыто в 2013 году при администрации Барака Обамы на период с 1 по 17 октября. Тогда законодатели не могли договориться о реформе здравоохранения в рамках программы Obamacare. Всего американское правительство США приостанавливало свою работу 18 раз.Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер предложил республиканцам и президенту страны Дональду Трампу в предстоящие два дня договориться о продлении временного финансирования федерального правительства, которое с полуночи (08:00 утра по московскому времени) более не имеет средств для выполнения своих функций.В пятницу поздно вечером сенаторы-демократы из-за разногласий с республиканцами заблокировали проект резолюции о финансировании госучреждений до 16 февраля, которая необходима в условиях так и не принятого полноценного федерального бюджета."Есть путь для движения вперед - завтра президент и лидеры Сената должны сесть и заключить сделку, чтобы все правительство смогло вернуться к работе в понедельник", - сказал он, выступая перед своими коллегами уже после голосования. Он также упрекнул своих оппонентов в создании "хаоса и беспорядка". "Таким был фон этих переговоров на протяжении месяца, - констатировал политик. - Они [республиканцы] даже не могут встать на одну сторону, как партия".Как заявил в свою очередь лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, такого развития событий "абсолютно точно можно было бы избежать". Решение своих оппонентов он назвал циничным. "Сенаторы-демократы предпочли саботировать совсем непротиворечивый законопроект о финансировании, в котором нет ничего такого, что бы они не поддерживали", - заметил Макконнелл.Конгресс уже три раза продлевал работу правительства. В четверг Палата представителей приняла проект уже четвертой по счету резолюции. Большинство мест там контролируют республиканцы, однако даже им пришлось устранять разногласия при работе над этой инициативой.Согласно тексту, помимо продолжения работы госучреждений до 16 февраля, на шесть лет пролонгирован срок действия программы льготного медицинского обслуживания детей из семей определенных категорий. Предусматриваются финансирование противоракетной обороны и временная отмена ряда налоговых выплат в рамках закона о доступном медстраховании. Демократы же настаивали на включении в резолюцию мер по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, однако они не были услышаны.Но в Сенате простого большинства по правилам недостаточно: резолюция должна была набрать минимум 60 голосов из 100, тогда как республиканцы в верхней палате занимают только 51 место. В результате за прекращение дебатов высказались 50 сенаторов, 49 голосовали против. Одним из последних был сам Макконнелл, но сделал он это для того, чтобы палата затем вновь смогла вернуться к этому вопросу. В голосовании не участвовал сенатор Джон Маккейн, так как его не было в Вашингтоне.Заседание закончилось примерно в 01:30 ночи (09:30 утра по московскому времени). Само же голосование продлилось почти два часа и завершилось как раз к полночи, когда истек срок предыдущей резолюции. Федеральные ведомства остались без финансирования впервые с 2013 года.Конечно, это не означает, что на двери всех министерств и служб "повесят замок". Однако большинство своих функций они выполнять перестанут, а тысячи работников будут отправлены в неоплачиваемые отпуска.Эти обстоятельства не коснутся вооруженных сил, которые продолжат свои зарубежные контртеррористические операции. Более того, все военные продолжат нести службу, но без жалования. Гражданскому же персоналу придется временно оставить рабочие места.Функционировать будут и министерство юстиции, суды, а также социальные службы, хотя и в ослабленном режиме. Тем не менее, многие ведомства в результате понесут убытки. Пентагон ранее неоднократно заявлял, что ущерб наносят даже сами временные резолюции.Конкретного плана по выходу из сложившейся ситуации сейчас не существует. Макконнелл в конце заседания объявил, что днем члены верхней палаты соберутся вновь для продолжения обсуждения данного вопроса. "Сенаторам следует завтра ожидать проведения голосований", - предупредил он.Сенатор-республиканец Линдси Грэм уже предложил свой вариант временной резолюции с продлением финансирования правительства до 8 февраля. Дата выбрана не случайно - 30 января президент США Дональд Трамп выступит перед всем Конгрессом с посланием "О положении страны". Республиканцы не хотели бы, чтобы это происходило на фоне "шатдауна", то есть неработающих госучреждений.Но именно такой вариант устраивает демократов. Как передает телеканал CNN, они уже подготовили свой вариант резолюции сроком действия до 29 января. Республиканцы такое предложение рассматривать не хотят. Как утверждают источники канала, резолюция Грэма может стать оптимальным решением, "это реальная возможность".