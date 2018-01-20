сегодня, 11:49
Завтра липчанам обещают продолжение снегопада и метель
Днем до -4.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем сильные, местами умеренные смешанные осадки: снег, мокрый снег, возможна метель, местами прогнозируется налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем сильный снег, метель. Температура ночью - 6 - 8 градусов мороза, днем 2 - 4 градуса мороза.
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13.01.2018 11:24Погода в Липецке
Отпетушитель
ну зима же ё--пть...
калдырь
суперкалдырь
Калдырь
zoroaster
777
Борис