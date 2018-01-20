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сегодня, 11:49

Завтра липчанам обещают продолжение снегопада и метель

8 2295
#снегопад
Завтра липчанам обещают продолжение снегопада и метель

Днем  до -4.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем сильные, местами умеренные смешанные осадки: снег, мокрый снег, возможна метель, местами прогнозируется налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем сильный снег, метель. Температура ночью - 6 - 8 градусов мороза, днем 2 - 4 градуса мороза. 

8 2295
#снегопад

Комментарии (8)

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Отпетушитель

сегодня, 15:51
Моя кожаная флета офигела. Только петушить
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ну зима же ё--пть...

сегодня, 15:33
комунальщик
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калдырь

сегодня, 15:27
ещё доживи до лета...
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суперкалдырь

сегодня, 15:19
ура1 летом еду в липецк111
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Калдырь

сегодня, 15:09
Нам еще и метро воздушное обещали построить.
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zoroaster

сегодня, 13:35
Юля! Иди в прорубь, попу проветри......Наконец-то снежок. Стоило только одного олигарха потрясти и сразу метели.....а что будет если их всех тряхануть вместе с Путей?
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777

сегодня, 12:48
Зима долго запрягала.
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Борис

сегодня, 12:25
Юлия Вишневская, врёшь, тебе уже за 50, скромная старушка.
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