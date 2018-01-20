Завтра липчанам обещают продолжение снегопада и метель

Днем до -4.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем сильные, местами умеренные смешанные осадки: снег, мокрый снег, возможна метель, местами прогнозируется налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем сильный снег, метель. Температура ночью - 6 - 8 градусов мороза, днем 2 - 4 градуса мороза.