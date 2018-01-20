Полицейские раскрыли предновогоднюю кражу насосной станции

Задержан житель села Казинка Грязинского района.

29 декабря прошлого года из строящегося дома в садоводческом товариществе "Металлург-3" украли насосную станцию, водяной насос и 400 метров медного кабеля.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейскими установлено, что преступление совершил неработающий, ранее судимый за кражу 30-летний житель села Казинка Грязинского района. Возбуждено и расследуется уголовное дело.