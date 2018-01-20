Происшествия

сегодня, 10:37

Полицейские раскрыли предновогоднюю кражу насосной станции

7 1574
#кража
Полицейские раскрыли предновогоднюю кражу насосной станции

Задержан житель села Казинка Грязинского района.

29 декабря прошлого года из строящегося дома в садоводческом товариществе  "Металлург-3" украли насосную станцию, водяной насос и 400 метров медного кабеля.  

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейскими  установлено, что преступление совершил неработающий, ранее судимый за кражу 30-летний житель села Казинка Грязинского района. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
7 1574
#кража

Комментарии (7)

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злой обыватель

сегодня, 17:39
перед вонючкой путиным * би.даяы. Сосните х.у для начала...
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ебанушка от злого обывателя

сегодня, 17:37
успешки у вас мусара. в лом поздравляю удебы.
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Юленька

сегодня, 16:07
Юленьке, Ниче если я слесарь ЖЭКа, зарабатывающий на спаме?
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Юленьке

сегодня, 16:00
Ниче если я работяга из засосной?
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Боцман

сегодня, 12:10
Село Казлинка.
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Кардаш гелик лох

сегодня, 11:27
Как на фига? Для отчётности.
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Металлург-3

сегодня, 11:09
В строящемся доме 400 метров медного кабеля? Нафига?
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