Происшествия
сегодня, 10:37
Полицейские раскрыли предновогоднюю кражу насосной станции
Задержан житель села Казинка Грязинского района.
29 декабря прошлого года из строящегося дома в садоводческом товариществе "Металлург-3" украли насосную станцию, водяной насос и 400 метров медного кабеля.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейскими установлено, что преступление совершил неработающий, ранее судимый за кражу 30-летний житель села Казинка Грязинского района. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейскими установлено, что преступление совершил неработающий, ранее судимый за кражу 30-летний житель села Казинка Грязинского района. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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