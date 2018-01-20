Зеленое убранство Липецка формируют уже зимой



Санитарную и формовочную обрезку деревьев на улицах Липецка ведут бригады муниципального предприятия «Зелехоз». По поручению главы города Сергея Иванова в зимний период фронт работ расширен. Сухие насаждения и старые пушащие тополя убирают сейчас в микрорайоне Тракторостроителей. В дальнейшем их место займут новые зеленые насаждения.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, cнос аварийных деревьев производят на улице Балмочных, формовочную обрезку – на Водопьянова. До конца месяца озеленители зайдут на Сырский Рудник. С января по март – до начала сокодвижения – они будут трудиться на проспектах Победы и Мира, улицах Гагарина, Космонавтов и других.

Не обделен вниманием частный сектор. Дикорастущую поросль уберут на улице Земная (за площадью Мира), частично на Опытной станции и в районе Карьера. Работы ведутся как в плановом режиме, так и по обращениям липчан. Осуществляются они только по результатам комиссионного обследования с участием представителей управлений главного смотрителя, территориального округа и отдела охраны окружающей среды. Спиленные ветви и стволы вывозятся и утилизируются в кратчайшие сроки.

По данным управления главного смотрителя города, в минувшем году на территории областного центра снесено более 4 тыс. аварийных деревьев, еще 2,7 тысячи подверглись санитарной и формовочной обрезке. Как сообщил директор «Зеленхоза» Александр Кулаков, естественные потери зеленого фонда системно восполняются. В питомнике предприятия подрастают молодые липы, клены, рябины, ясени, туи, хвойные и другие виды растений. Преимущество отдается хорошо приживающимся в местных климатических условиях.

В разгар зимы в теплицах готовятся к весеннему сезону. Ведется закладка будущей цветочной рассады. В грунт с наступлением тепла ее предполагается высадить не менее полутора миллионов. Согласно распоряжению главы Липецка Сергея Иванова об увеличении в связи с развитием новых микрорайонов площади городских цветников, озеленители планируют расширить ее в 2018 году еще на 2 тыс. кв. метров и довести до 20 тыс. кв. метров (минувшим летом она приросла на 3 тыс. кв. м).

Дополнительные средства на все виды работ по благоустройству, осуществляемые предприятием, в том числе на восстановление после зимы газонов, предусмотрены в городском бюджете.

Кроме того, по заданию главы Липецка «Зеленхоз» будет сотрудничать с коммерческими организациями, которые планируют обустраивать прилегающую к своим предприятиям и офисам территорию, на возмездной основе предоставляя им посадочный материал.