Общество

сегодня, 10:21

Зеленое убранство Липецка формируют уже зимой

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#озеленение
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Зеленое убранство Липецка формируют уже зимой


Санитарную и формовочную обрезку деревьев на улицах Липецка ведут бригады муниципального предприятия «Зелехоз». По поручению главы города Сергея Иванова в зимний период фронт работ расширен. Сухие насаждения и старые пушащие тополя убирают сейчас в микрорайоне Тракторостроителей. В дальнейшем их место займут новые зеленые насаждения.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, cнос аварийных деревьев производят на улице Балмочных, формовочную обрезку – на Водопьянова. До конца месяца озеленители зайдут на Сырский Рудник. С января по март – до начала сокодвижения – они будут трудиться на проспектах Победы и Мира, улицах Гагарина, Космонавтов и других.

Не обделен вниманием частный сектор. Дикорастущую поросль уберут на улице Земная (за площадью Мира), частично на Опытной станции и в районе Карьера. Работы ведутся как в плановом режиме, так и по обращениям липчан. Осуществляются они только по результатам комиссионного обследования с участием представителей управлений главного смотрителя, территориального округа и отдела охраны окружающей среды. Спиленные ветви и стволы вывозятся и утилизируются в кратчайшие сроки.

По данным управления главного смотрителя города, в минувшем году на территории областного центра снесено более 4 тыс. аварийных деревьев, еще 2,7 тысячи подверглись санитарной и формовочной обрезке. Как сообщил директор «Зеленхоза» Александр Кулаков, естественные потери зеленого фонда системно восполняются. В питомнике предприятия подрастают молодые липы, клены, рябины, ясени, туи, хвойные и другие виды растений. Преимущество отдается хорошо приживающимся в местных климатических условиях.

В разгар зимы в теплицах готовятся к весеннему сезону. Ведется закладка будущей цветочной рассады. В грунт с наступлением тепла ее предполагается высадить не менее полутора миллионов. Согласно распоряжению главы Липецка Сергея Иванова об увеличении в связи с развитием новых микрорайонов площади городских цветников, озеленители планируют расширить ее в 2018 году еще на 2 тыс. кв. метров и довести до 20 тыс. кв. метров (минувшим летом она приросла на 3 тыс. кв. м).

Дополнительные средства на все виды работ по благоустройству, осуществляемые предприятием, в том числе на восстановление после зимы газонов, предусмотрены в городском бюджете.

Кроме того, по заданию главы Липецка «Зеленхоз» будет сотрудничать с коммерческими организациями, которые планируют обустраивать прилегающую к своим предприятиям и офисам территорию, на возмездной основе предоставляя им посадочный материал.



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11 798
#озеленение
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Комментарии (11)

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Депутату Кулакову вопрос

сегодня, 20:32
Когда начнёте заниматься проблемами благоустройства Матырского и Дачного, а не только говорить журналистам, что даёте свой номер всем жителям, хотя это не так.
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старший по дому Липовская 7\2 Гореваловг

сегодня, 19:56
НАШ ДВОР КОММИСИОННО ОБСЛЕДОВАЛИ В ИЮНЕ "2017г.Приняли решение по сносу аварийных деревьев и опиловке старых.НО ПОСЛЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ, ПОЧЕМУ?
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Неавтофанат

сегодня, 17:58
В Нижнем парке вдоль аллеи Народовольцев до сих пор не убраны деревья, спиленные во время прошлогоднего весеннего субботника!
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Калдырь калдырю

сегодня, 16:03
А тебя это сильно е... трогает? Х в пальто?
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Калдырь

сегодня, 15:14
А наш МЭР в последнее время очень плотно начал сотрудничать с Зеленхозом, обещал ещё дополнительно 20 миллионов им выделить. Интересно наверное тоже на возмездной основе.
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Ивану

сегодня, 12:32
Какой город, если его семья живёт в Тербунах? На выходные он к семье уезжает. Если какое ЧП случится, то он должен сначала до Липецка добраться.
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Нарцисс Тупорылов

сегодня, 11:58
Как снег,так полная неспособность тербунцев в решении проблем. Озелененные кадры озеленяют зеленые насаждения.
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345

сегодня, 11:24
123, и не говори) них.я ни зарплату не платят,спецодежду не выдают...все к себе в карман...одним словом кулаков пи..рас.
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Иван

сегодня, 11:00
Город завалило, Иванов в городе или в тербунах?
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липчанка

сегодня, 10:40
Лучше бы снег почистили!
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