Без вмешательства силовиков в Тербунах отказывались платить людям зарплату

В дело вмешались судебные приставы.

В декабре 2017 года на исполнение в Тербунский районный отдел судебных приставов Управления поступило девять исполнительных документов по иску районной прокуратуры о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 145 тысяч рублей с должника-организации.

Директор, получив постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении организации, и во избежание применения к нему мер принудительного исполнения, оплатил задолженность в предоставленный судебным приставом срок.

Решение суда исполнено в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в УФССП по Липецкой области.