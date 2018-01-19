Общество

сегодня, 19:46

Без вмешательства силовиков в Тербунах отказывались платить людям зарплату

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Без вмешательства силовиков в Тербунах отказывались платить людям зарплату

В дело вмешались судебные приставы.

В декабре 2017 года на исполнение в Тербунский районный отдел судебных приставов Управления поступило девять исполнительных документов по иску районной прокуратуры о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 145 тысяч рублей с должника-организации.

Директор, получив постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении организации, и во избежание применения к нему мер принудительного исполнения, оплатил задолженность в предоставленный судебным приставом срок.

Решение суда исполнено в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в УФССП по Липецкой области. 

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Комментарии (2)

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Веня

сегодня, 20:05
в правовому государстве люди стремятся не нарушать нормы законодательства, в этом же это норма)))...бардачина
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первонах

сегодня, 20:04
первонах
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