сегодня, 17:34
В прошлом году в Липецке обнаружили почти тысячу бутылок поддельной водки
А в этом году сомнения в подлинности вызвали уже 104 бутылки.
За 2017 год сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области изъяли почти 1000 бутылок водки сомнительной продукции.
При этом эксперты Госзнака подтвердили фальсификацию, сообщили в ведомстве.
Суррогат продолжает гулять семимильными шагами по Липецкой области. 2018 год только начался, но сомнения в подлинности уже вызвали 104 бутылки алкоголя. Которые направили на экспертизу.
Фото dn1.vtomske.ru
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