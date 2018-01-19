Общество

сегодня, 17:34

В прошлом году в Липецке обнаружили почти тысячу бутылок поддельной водки

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#Алкоголь #ссуррогат #подделка
В прошлом году в Липецке обнаружили почти тысячу бутылок поддельной водки

А в этом году сомнения в подлинности вызвали уже 104 бутылки.

За 2017 год сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области изъяли почти 1000 бутылок водки сомнительной продукции.

При этом эксперты Госзнака подтвердили фальсификацию, сообщили в ведомстве. 

Суррогат продолжает гулять семимильными шагами по Липецкой области. 2018 год только начался, но сомнения в подлинности уже вызвали 104 бутылки алкоголя. Которые направили на экспертизу.

Фото dn1.vtomske.ru

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#Алкоголь #ссуррогат #подделка

Комментарии (9)

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журналисты

45 минут назад
фашист, пиши в Роспотребнадзор, пьяный идиот.
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фашист

55 минут назад
журналисты, охренеть какие вы неподкупные я в шоке от ваших новостей прям представляю как ваши журы пересчитывают выброшенные ёлки или о какая сенсация великий клуб металлург провёл встречу с детишками из спорт школы и о сенсация на крещение люди купаются в проруби могу подсказать на масленицу будут есть блины а на пасху яйца красить да ещё много чего в городе происходит про маршрутки вы секрет полишанеля открылиодним словом говновости а про пристрастие к зелёному змию это ещё надо посмотреть кто тут алкаш
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журналисты

сегодня, 20:50
фашист, мы не будем проверять, идиот, мы только пишем новости. Проверяй в "прлетрском""канрофакт" сам, алкаш.
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фашист

сегодня, 20:24
прлетарский проверте там 90%алкоголя канрофакт и заведует всем Лисичкина Наталья Ивановна с её молчаливого согласия завозят
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Мохнатый Рельс

сегодня, 20:08
Судя по тому что мне продавали в наших супермаркетах в прошедшем году, неподдельный только виноградный самогон моего тестя.
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четвертыйнах

сегодня, 20:06
четвертыйнах
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Любопытный

сегодня, 19:56
Кто-нибудь верит в общий объем поддельной водки за год в 1.000 бутылок? Прямо штучное производство! А итог? Ну изъяли, ну копеечный штраф... Должен быть пожизненный запрет на торговлю продуктами и алкоголем! Нарушение запрета - конкретный (не 5 пожизненных УСЛОВНО) срок! Поймут, что себе дороже - торговать в магазинах перестанут, а потом и гаражи прикрыть можно!
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липчанин

сегодня, 19:18
Необходимо писать названия , почему люди в неведении должны пребывать!!!!
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Алкан с сокола

сегодня, 18:13
Готов бесплатно всю утилизировать
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