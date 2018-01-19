В прошлом году в Липецке обнаружили почти тысячу бутылок поддельной водки

А в этом году сомнения в подлинности вызвали уже 104 бутылки.

За 2017 год сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области изъяли почти 1000 бутылок водки сомнительной продукции.

При этом эксперты Госзнака подтвердили фальсификацию, сообщили в ведомстве.

Суррогат продолжает гулять семимильными шагами по Липецкой области. 2018 год только начался, но сомнения в подлинности уже вызвали 104 бутылки алкоголя. Которые направили на экспертизу.



Фото dn1.vtomske.ru

