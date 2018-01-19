У уличных торговцев за год изъяли 10 тонн товара

Но несгибаемые "предприниматели от сохи" все равно не торопятся покидать насиженные места.

В 2017 году в Липецке было составлено более 900 протоколов об административных нарушениях на нелегальных уличных торговцев.

Эту цифру озвучили на совещании в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, посвященном итогам работы в минувшем году.

Количество конфискованного у продавцов-нарушителей товара поражает – более 10 тонн. Среди них немало овощей, фруктов, а также непродовольственных товаров, в частности, одежды.

В управлении отметили, что для цивилизованной торговли на улице устанавливают крытые торговые ряды, причем ставят их там, где горожане раньше чаще всего торговали с асфальта. Сейчас в регионе организовано 386 таких торговых мест.

К слову, сами продавцы такую заботу властей пока не оценили. Да и вообще не все считают эту деятельность заботой о свободной торговле. Не так давно пенсионерки, торгующие съестными припасами в районе железнодорожного вокзала, пожаловались корреспонденту GOROD48, что построенные для них торговые ряды расположены в неудобном месте. По словам женщин, многих уже привлекали к административной ответственности за незаконную торговлю, но бабули не торопятся уходить с насиженных годами мест, так как возле них проходит больше людей.

- Нам выгоднее заплатить штраф и торговать на старом месте, потому что выручка здесь выше, - честно призналась одна из торговок.

Но в управлении потребрынка в очередной раз подчеркнули, что со стихийной торговлей готовы бороться до победного конца т.е. до того момента, когда последний продавец поднимется с асфальта и перейдет в крытый рынок или павильон.



Фото tverweek.com

