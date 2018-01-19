Общество

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У уличных торговцев за год изъяли 10 тонн товара

39 505
#Уличная торговля #проверки
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У уличных торговцев за год изъяли 10 тонн товара

Но несгибаемые "предприниматели от сохи" все равно не торопятся покидать насиженные места.

В 2017 году в Липецке было составлено более 900 протоколов об административных нарушениях на нелегальных уличных торговцев.

Эту цифру озвучили на совещании в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, посвященном итогам работы в минувшем году.

Количество конфискованного у продавцов-нарушителей товара поражает – более 10 тонн. Среди них немало овощей, фруктов, а также непродовольственных товаров, в частности, одежды.

В управлении отметили, что для цивилизованной торговли на улице устанавливают крытые торговые ряды, причем ставят их там, где горожане раньше чаще всего торговали с асфальта. Сейчас в регионе организовано 386 таких торговых мест.

К слову, сами продавцы такую заботу властей пока не оценили. Да и вообще не все считают эту деятельность заботой о свободной торговле. Не так давно пенсионерки, торгующие съестными припасами в районе железнодорожного вокзала, пожаловались корреспонденту GOROD48, что построенные для них торговые ряды расположены в неудобном месте. По словам женщин, многих уже привлекали к административной ответственности за незаконную торговлю, но бабули не торопятся уходить с насиженных годами мест, так как возле них проходит больше людей.

- Нам выгоднее заплатить штраф и торговать на старом месте, потому что выручка здесь выше, - честно призналась одна из торговок.

Но в управлении потребрынка в очередной раз подчеркнули, что со стихийной торговлей готовы бороться до победного конца т.е. до того момента, когда последний продавец поднимется с асфальта и перейдет в крытый рынок или павильон.

Фото tverweek.com

39 505
#Уличная торговля #проверки
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Комментарии (39)

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ПАША

3 минуты назад
Я известная тут прикормленная сортирная мгеровская проститутка-едробот - потомок сволочей и стукачей, он же Палка, Барракуда, Гильотина, Штифт, Вентиль, Штопор и прочее пихательное, который тут до разрыва сраки агитировал в 2016 голу за перевыборов жуликов и воров, сейчас агитирую за перевыборы своего фюрера-диктатора. Предпочитаю русскому всякий инотазы, забугорный хавчик и буржуйское шмотье, халявные оргии на селигере, а также гадить русским в комментариях! Чтобы вы еще шесть существовали в полной заднице!
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ПАША

4 минуты назад
Если не проголосуете за плешивого, меня дима раком выепет
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ПАША

6 минут назад
Мы соросошлюшки все голубятники
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ПАША

7 минут назад
Возьму в дупу, если проголосуете за нахвального
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ПАША

40 минут назад
Мне 28 летнему придурку-кремлеботу Павлу Лепёшкину https://vk.com/id301832876 на днях врачи диагноз поставили «путенома головной башки". Остатки моих недоразвитых мозгов считают, что в рашке везде хохлы, и они пытаются помешать моему ботоксному фюреру спокойно дожить по своей смерти и наворовать как можно больше денег, нихера ничего не делая полезного для страны. Если еще немного прикинуть, то следуя моей логике по комментариям и влиянию санкций, в России, таких «хохлов» подавляющие большинство. По той простой причине, что в этой стране моим паханом могут быть довольны только три категории населения: те, кто у кормушки (олигархи, бородатые зверьки, закадырки, чиновники и тд) и те лижут сраку (Киселев, Соловьев); те, кому достаются крошки от барского стола (сами кремлеботы и прочие путлерюгенды) и участвуют в проплаченных гей-парадах за 500 рублей и МЫ - всякие умственно отсталые ДЕБИЛЫ и наркоманы, которых в свое время алкаши понастругали спьяну под самогон с карбидом.
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санитары

51 минуту назад
главное чтобы не было майдана. я даже не представляю что люди с моей мгеровской анальной сракой сделают
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санитары

54 минуты назад
Ded настоящий , он же Злобный липчанин, мы уже выехали с печенюшками, жди на коленях.
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Ded настоящий

56 минут назад
Я, чёрт черножопый с аула, хочу получить в дупу от парашаенки, у меня хохлосвиноз головной тупой башки, мне мерещатся одни агенты госдепа и хохлы, еще я разговариваю тут сам с собой, дрочу на плешивого и инотазы. Санитары, заберите меня.
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Злобный липчанин

58 минут назад
Грабить пенсионеров России и Крыма, устроить геноцид населения Донбасса - это наши путлеро-фашистские методы.
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Злобный липчанин

59 минут назад
Видеоинструкция по обращению с нами пособниками фашистов https://www.youtube.com/watch?v=RKnfYG8bW3w
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