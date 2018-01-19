В Липецке поставили «Чиполлино»

В героев сказки перевоплотятся музыканты.

27 января в Липецком Доме музыки развернется действие известной детской сказки "Чиполлино". Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, музыканты Липецкого симфонического оркестра перевоплотятся в графиню Вишню, синьора Помидора, принца Лимона, мастера Тыкву и, конечно, самого Чиполлино.

Музыку для концерта создал народный артист РСФСР Карен Хачатурян. Текст произведения Джани Родари оживет не только благодаря музыкальному сопровождению Лауреата Всесоюзного и международных фестивалей Липецкого симфонического оркестра под управлением главного дирижера Константина Баркова, но и талантливому прочтению в устах актрисы государственного академического театра драмы имени Льва Толстого Светланы Кузнецовой. В этот день музыканты и дирижер оркестра будут одеты «не по форме»: на многих появятся «шапочки» главных персонажей этой замечательной сказки: главный дирижер станет Чиполлино.