сегодня, 16:45
Полицейские задержали налетчика на пивной бар
7 января вооруженный ножом мужчина похитил из кассы бара на улице Водопьянова 6600 рублей. Вскоре подозреваемый в преступлении был задержан.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по ориентировке полицейский патруль задержал 30-летнего липчанина.
Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку.
В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
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