Происшествия

сегодня, 16:45

Полицейские задержали налетчика на пивной бар

14 4025
#разбой
Полицейские задержали налетчика на пивной бар

7 января вооруженный ножом мужчина похитил из кассы бара на улице Водопьянова 6600 рублей. Вскоре подозреваемый в преступлении был задержан.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по ориентировке полицейский патруль задержал 30-летнего липчанина.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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#разбой

Комментарии (14)

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Как гость
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народ

6 минут назад
гость 555, еще маму свою в этот цирк под названием перевыборы возьми, пусть она тоже проголосует, а потом я ее во все дыхательно-пихательные трахну
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народ

8 минут назад
гость 555, мы все д.а.у.н.ы!!!! пойдем в 2018 снова голосовать за нашего фюрера в цирке, организованном единожульем и единоворьем. Ты с нами???
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народ

сегодня, 20:58
гость 555, нет, после госдеповской похлёбки общаюсь с Кутузовым и Наполеоном. Я у мамы дурочка!
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гость 555

сегодня, 20:42
народу Сам с собой разговариваешь?
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гоп

сегодня, 19:22
без перчаток работал, видно, что профессионал
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народ

сегодня, 19:17
мы тупое быдло и не паникуем, уверены в выборе нашего президента Путина!!! Вся мы зассатая лимита и ущербные колхозаны, понаехавшие в Липецк за Путина!!! Еще шесть лет полного беспредела, содома и гомореи в стране гарантируем!
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Миру Мир

сегодня, 19:13
Респект
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(Во былу )

сегодня, 17:55
Я бы написал вместо "обсидишся" ,-обсидишься .
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rockstar

сегодня, 17:31
там на баланде его жирок и подтает.
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Гость

сегодня, 17:30
Теперь тебя посодють)))
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