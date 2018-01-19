В России
сегодня, 16:52
В подвале Петергофа нашли крокодила
В подвале одного из жилых домов обнаружили живого нильского крокодила
Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга проводит проверку после обнаружения в подвале одного из домов нильского крокодила. Об этом заявили RT в пресс-службе ведомства.
Информация об обнаружении двухметрового крокодила в подвале жилого дома № 14 на улице Шахматова в Петродворцовом районе появилась в СМИ вечером 18 января. Сообщалось, что рептилию нашли во время обысков, которые оперативники проводили по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Рептилия обнаружили в доме реконструктора, председателя военно-патриотической организации «Красная звезда».
Крокодил обитал в выдолбленной бетонной яме. Также в доме была найдена мина на боевом взводе, поэтому оперативникам пришлось вызывать взрывотехников. В связи с находкой к делу о незаконном обороте оружия может добавиться еще одно — о жестоком обращении с животными.
Отмечается, что в настоящее время прокуроры «с привлечением специалистов выясняют все обстоятельства произошедшего».
Информация об обнаружении двухметрового крокодила в подвале жилого дома № 14 на улице Шахматова в Петродворцовом районе появилась в СМИ вечером 18 января. Сообщалось, что рептилию нашли во время обысков, которые оперативники проводили по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Рептилия обнаружили в доме реконструктора, председателя военно-патриотической организации «Красная звезда».
Крокодил обитал в выдолбленной бетонной яме. Также в доме была найдена мина на боевом взводе, поэтому оперативникам пришлось вызывать взрывотехников. В связи с находкой к делу о незаконном обороте оружия может добавиться еще одно — о жестоком обращении с животными.
Отмечается, что в настоящее время прокуроры «с привлечением специалистов выясняют все обстоятельства произошедшего».