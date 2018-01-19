Происшествия

сегодня, 16:52

Борьба за клиентов привела к столкновению двух маршруток (ФОТО)

55 2440
#Маршрутки #ДТП #безопасность пассажиров
3
Борьба за клиентов привела к столкновению двух маршруток (ФОТО)

У Центрального рынка два водителя не поделили дорогу.

Две маршрутки столкнулись сегодня у автобусной остановки рядом с Центральным рынком Липецка.

Автобусы «ПАЗ», перевозившие пассажиров, не поделили дорогу и в итоге водитель маршрутки №332 «догнал» своего коллегу №321. Удар получился не сильным, поэтому никто из пассажиров не пострадал, но людям пришлось покинуть салоны обоих автобусов. Повреждены оказались оба кузова. Другим участникам движения авария тоже доставила неудобства, так как «маршрутки» остановились в оживленном месте, создавая помехи в том числе и своим коллегам.

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Очевидцы рассказали, что причиной аварии стала «борьба за клиентуру»: у Центрального рынка в автобусы садится много пассажиров и это место считается «хлебным» для водителей транспорта. Выруливая так, чтобы посадить больше клиентов, водители маршруток забыли об осторожности.

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55 2440
#Маршрутки #ДТП #безопасность пассажиров
3

Комментарии (55)

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Гость

1 минуту назад
Какая нафиг погоня за клиентами если от остановки Центральный рынок 332 идёт по Неделина в сторону НЛМК, а 321 на Опытную
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valerafromsplus

6 минут назад
Я, когда не спешу, в Пазик с баллонами не сажусь.
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МОЁ МНЕНИЕ

7 минут назад
Иной раз едешь в маршрутке и думаешь- довезет или о другой автобус пассажиров размажет.Беспредел полный.
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valerafromsplus

12 минут назад
Судя по их виду, они не раз уже * ****й на дороге получали! Xdddddddd
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valerafromsplus

14 минут назад
Лежал, лежал. Думал, зайти ли на G48 или нет? Есть ли опять что-то? Да! Есть! Какая это авария? Дальше бы поехали. Всё-равно труха. :)
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ПАША

39 минут назад
Мне 28 летнему придурку-кремлеботу Павлу Лепёшкину https://vk.com/id301832876 на днях врачи диагноз поставили «путенома головной башки". Остатки моих недоразвитых мозгов считают, что в рашке везде хохлы, и они пытаются помешать моему ботоксному фюреру спокойно дожить по своей смерти и наворовать как можно больше денег, нихера ничего не делая полезного для страны. Если еще немного прикинуть, то следуя моей логике по комментариям и влиянию санкций, в России, таких «хохлов» подавляющие большинство. По той простой причине, что в этой стране моим паханом могут быть довольны только три категории населения: те, кто у кормушки (олигархи, бородатые зверьки, закадырки, чиновники и тд) и те лижут сраку (Киселев, Соловьев); те, кому достаются крошки от барского стола (сами кремлеботы и прочие путлерюгенды) и участвуют в проплаченных гей-парадах за 500 рублей и МЫ - всякие умственно отсталые ДЕБИЛЫ и наркоманы, которых в свое время алкаши понастругали спьяну под самогон с карбидом.
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Грудинин

44 минуты назад
Липецк , Липецк , поздравляю!!
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Липецк

50 минут назад
Грудинин, я Ded настоящий, он же ПАША, он же Палка пособник фашистов.
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Ветеран

51 минуту назад
Прав надо лишать этих бездарей. Набрали баранов людей возить.
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Грудинин

53 минуты назад
Липецк , поздравляю!
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