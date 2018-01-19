Борьба за клиентов привела к столкновению двух маршруток (ФОТО)

У Центрального рынка два водителя не поделили дорогу.

Две маршрутки столкнулись сегодня у автобусной остановки рядом с Центральным рынком Липецка.

Автобусы «ПАЗ», перевозившие пассажиров, не поделили дорогу и в итоге водитель маршрутки №332 «догнал» своего коллегу №321. Удар получился не сильным, поэтому никто из пассажиров не пострадал, но людям пришлось покинуть салоны обоих автобусов. Повреждены оказались оба кузова. Другим участникам движения авария тоже доставила неудобства, так как «маршрутки» остановились в оживленном месте, создавая помехи в том числе и своим коллегам.







Очевидцы рассказали, что причиной аварии стала «борьба за клиентуру»: у Центрального рынка в автобусы садится много пассажиров и это место считается «хлебным» для водителей транспорта. Выруливая так, чтобы посадить больше клиентов, водители маршруток забыли об осторожности.





