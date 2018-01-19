Культура

сегодня, 16:46

В Липецке пройдёт театральный фестиваль

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#фестиваль #дети
В Липецке пройдёт театральный фестиваль

Фестиваль «Театр и дети» состоится с 5 по 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с 5 по 14 февраля Дом детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова проведёт фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». За звание лучших поборются воспитанники школ и учреждений дополнительного образования Липецка.

Победителей определят в следующих возрастных категориях: младшая (7 – 10 лет); средняя (11 – 14 лет); старшая (15 – 18 лет); смешанная (разновозрастные детские коллективы и коллективы, в чьих постановках принимают участие взрослые). Свои таланты юные служители Мельпомены продемонстрируют в номинациях: «Малые театральные формы», «Драматический спектакль», «Детский кукольный театр».

 



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#фестиваль #дети

Комментарии (1)

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18 марта 2018 года

сегодня, 17:03
ВСЕ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА!!! В.В.Путин НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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