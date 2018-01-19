Общество

сегодня, 16:30

Пополнение карт «Липецк Транспорт» прекращается с 22 января

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#транспорт
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Пополнение карт «Липецк Транспорт» прекращается с 22 января

Горожан просят быть внимательными и не пытаться пополнить карты старого образца во избежание случаев их удержания терминалами.

С 15 января в МУП «Липецкая городская транспортная компания» (ул. Московская, д. 77) ведется прием заявлений горожан на возврат неиспользованных денежных средств с транспортных карт «ЛипецкТранспорт» и возмещение стоимости ее замены новой картой региональной автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, за первую неделю с заявлениями в пункт приема обратились более 600 человек. Значительно замедляет работу операторов и увеличивает время ожидания в очереди отсутствие у заявителя новой транспортной карты для перечисления на нее неиспользованных средств, сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Для удобства жителей города с 22 января начнет работать второй пункт приема заявлений, организованный на базе агентства автомобильного транспорта Липецкой области по адресу: пр. Победы, д. 85.

- В среднем на прошедшей неделе операторы принимали до 200 заявлений в день, а время ожидания в очереди не превышало 15 минут, - отметил председатель департамента транспорта Александр Алынин. - Хотелось бы обратиться к горожанам с просьбой не создавать ажиотажа. Подать заявление можно до 1 июля, а пользоваться картой – пока на ней не будут исчерпаны все денежные средства.

В то же время пополнение городских желтых карт прекратится уже в понедельник. С 22 января эту операцию нельзя будет совершить ни в одном из липецких терминалов. Горожан просят быть внимательными и не пытаться пополнить карты старого образца во избежание случаев их удержания терминалами.

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#транспорт
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Комментарии (5)

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Гость из будущего

сегодня, 20:58
Пошли они все *
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Гость

сегодня, 18:45
В Липецке населению спокойно жить не дают не месяца.
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Дед

сегодня, 17:44
18 марта 2018 года ,КЛЯТВА ИЗБИРАТЕЛЯ ПУТИНОИДА! ВЫБОРЫ 2018 ЗА ПУТИНА В.В Я как гражданин РФ иду Голосовать за Путина В.В ,так как он моё будущее. 1)Я ПОЛНОСТЬЮ согласен с его программой по уничтожению народа России! 2) Я ЗА огромную РАЗНИЦУ между доходами БОГАТЫХ и БЕДНЫХ.Я готов отдать последние деньги ВОРАМ Олигархам ,так как я ничего не хочу менять!И пусть они жируют за мой счёт проводя выходные в Куршавелях,покупают виллы и яхты! 3)Я ЗА продовольственную программу Путина ХИМИЯ+ГМО вместо НАТУРАЛЬНОЙ ПРОДУК
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18 марта 2018 года

сегодня, 17:02
ВСЕ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА!!! В.В.Путин НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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Борис

сегодня, 16:43
Простая арифметика. На руках у граждан 82000 карт. В день принимается 200 карт, соответственно для замены потребуется 410 дней, делим на два пункта, получается 205 дней без учета субботы и воскресенья, иными словами до 1 июля большая часть не успеет поменяться.
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