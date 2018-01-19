Пополнение карт «Липецк Транспорт» прекращается с 22 января

Горожан просят быть внимательными и не пытаться пополнить карты старого образца во избежание случаев их удержания терминалами.

С 15 января в МУП «Липецкая городская транспортная компания» (ул. Московская, д. 77) ведется прием заявлений горожан на возврат неиспользованных денежных средств с транспортных карт «ЛипецкТранспорт» и возмещение стоимости ее замены новой картой региональной автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, за первую неделю с заявлениями в пункт приема обратились более 600 человек. Значительно замедляет работу операторов и увеличивает время ожидания в очереди отсутствие у заявителя новой транспортной карты для перечисления на нее неиспользованных средств, сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Для удобства жителей города с 22 января начнет работать второй пункт приема заявлений, организованный на базе агентства автомобильного транспорта Липецкой области по адресу: пр. Победы, д. 85.

- В среднем на прошедшей неделе операторы принимали до 200 заявлений в день, а время ожидания в очереди не превышало 15 минут, - отметил председатель департамента транспорта Александр Алынин. - Хотелось бы обратиться к горожанам с просьбой не создавать ажиотажа. Подать заявление можно до 1 июля, а пользоваться картой – пока на ней не будут исчерпаны все денежные средства.

В то же время пополнение городских желтых карт прекратится уже в понедельник. С 22 января эту операцию нельзя будет совершить ни в одном из липецких терминалов. Горожан просят быть внимательными и не пытаться пополнить карты старого образца во избежание случаев их удержания терминалами.