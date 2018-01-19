Вандалы уничтожили информационные знаки на экологической тропе

Презентация экологической тропы «Сосновый лес» состоялась совсем недавно - осенью 2017 года.

Сотрудники Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области посетили экологическую тропу «Сосновый лес», которая проходит по особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес» в Липецке.

- При посещении особо охраняемой природной территории естественный интерес вызвали информационные знаки, рассказывающие об объектах, расположенных на особо охраняемой природной территории, - отмечают в управлении экологии. - К сожалению, часть таких знаков уже уничтожена. Граждане, местом отдыха которых является данная территория, не увидят ранее размещенной на них информации, не узнают что-то новое о природе данного уголка. Но остается надежда на то, что акты вандализма больше не повторятся.

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в настоящее время планируются мероприятия по обустройству особо охраняемых природных территорий, расположенных в регионе, в том числе рассматривается возможность создания в их границах экологических троп, познавательных маршрутов.

Всего на территории области расположены 188 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, в том числе: 2 заповедника (федерального значения), 166 особо охраняемых природных территорий регионального значения (21 заказник и 145 памятников природы), 20 особо охраняемых природных терретирой местного значения.

Территория, на которой расположено урочище «Сосновый лес», общей площадью 6,93 га, объявлена особо охраняемой природнйо территорией местного значения – «Городской рекреационной зоной «Урочище «Сосновый лес». Она располагается на юго-западе города Липецка на территории 19 микрорайона по обоим берегам реки Липовка, в ее верховьях. Особо охраняемая территория имеет рекреационный профиль. Презентация экологической тропы «Сосновый лес» состоялась осенью 2017 года.

Фото ekolip.ru