Общество

сегодня, 16:19

Вандалы уничтожили информационные знаки на экологической тропе

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#экология #вандализм
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Вандалы уничтожили информационные знаки на экологической тропе

Презентация экологической тропы «Сосновый лес» состоялась совсем недавно - осенью 2017 года.

Сотрудники Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области  посетили экологическую тропу «Сосновый лес», которая проходит по особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес» в Липецке.

- При посещении особо охраняемой природной территории естественный интерес вызвали информационные знаки, рассказывающие об объектах, расположенных на особо охраняемой природной территории, - отмечают в управлении экологии. - К сожалению, часть таких знаков уже уничтожена. Граждане, местом отдыха которых является данная территория, не увидят ранее размещенной на них информации, не узнают что-то новое о природе данного уголка. Но остается надежда на то, что акты вандализма больше не повторятся.

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в настоящее время планируются мероприятия по обустройству особо охраняемых природных территорий, расположенных в регионе, в том числе рассматривается возможность создания в их границах экологических троп, познавательных маршрутов. 

Всего на территории области расположены 188 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, в том числе: 2 заповедника (федерального значения), 166 особо охраняемых природных территорий регионального значения (21 заказник и 145 памятников природы), 20 особо охраняемых природных терретирой местного значения.

Территория, на которой расположено урочище «Сосновый лес», общей площадью 6,93 га, объявлена особо охраняемой природнйо территорией местного значения – «Городской рекреационной зоной «Урочище «Сосновый лес». Она располагается на юго-западе города Липецка на территории 19 микрорайона по обоим берегам реки Липовка, в ее верховьях. Особо охраняемая территория имеет рекреационный профиль. Презентация экологической тропы «Сосновый лес» состоялась осенью 2017 года.

Фото  ekolip.ru

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#экология #вандализм
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Комментарии (5)

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Борис

сегодня, 17:48
Надо писать всё своими именами. Это были мы - ЛИПЧАНЕ. Всё.
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А ещё

сегодня, 17:36
Дэпсы,пэпсы,чопсы не прочь туда заглянуть,пожрать ходдожную дрянь и справить нужду
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Роман.

сегодня, 17:13
Охренительное лицемерие !!!! Стырили табличку ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ЗОНЫ - БЕДА!!!! А то,что в 250 метрах от этой таблички,сточные воды с автомойки (!!!) текут в этот "природный заповедник" - так там проплачено хозяином мойки,там все по закону...
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Борис

сегодня, 16:40
Надо писать всё своими именами. Это были ЛИПЧАНЕ. Всё.
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Историк

сегодня, 16:27
это машкин на машине сбил.
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