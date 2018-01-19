Общество

сегодня, 16:02

Судебные приставы вернули мэрии Липецка помещение

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#Приставы #УФССП
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Судебные приставы вернули мэрии Липецка помещение

Теперь решение Арбитражного суда исполнено.

С конца 2017 года в Советском районном отделе судебных приставов города Липецка на исполнении находилось производство в отношении одного из липецких предпринимателей, которого Арбитражный суд Липецкой области обязал освободить муниципальное имущество. А именно - нежилое помещение, запретив пользоваться им, и, обязав предпринимателя возвратить указанное имущество путём передачи по акту управлению имущественных и земельных отношений администрации города Липецка.

Как сообщили в УФССП, добровольно решение суда должник не исполнял, к судебному приставу,  несмотря на неоднократные требования, не являлся.

На днях судебные приставы, совместно с работниками управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка, вышли по месту нахождения помещения для принудительного исполнения судебного решения.

В присутствии понятых, специалист, привлеченный городской администрацией, демонтировал замки нежилого помещения, занимаемого должником, установив новые. В помещении не было имущества, принадлежащего должнику. Судебные приставы зафиксировали факт передачи муниципального имущества администрации города Липецка. Решение суда исполнено в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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#Приставы #УФССП
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Комментарии (4)

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Веня

сегодня, 19:06
Я, он в голову попал тому что слева на фото
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Я

сегодня, 18:51
Не понял,он что кувалдой по фомке бьет?Отпружинит в лобешник.
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козлы

сегодня, 18:21
-- вот этой кувалдой к нам в Доброе , а то наши щекастые 5 лямов не отдают .
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""""

сегодня, 17:07
За эти нежилые помещения кто услуги за содержание и ремонт жилья и ОДН оплачивает? Или эти нежилые помещения, как паразиты в жилых домах- ни кто ни за что не платит.
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