Судебные приставы вернули мэрии Липецка помещение

Теперь решение Арбитражного суда исполнено.

С конца 2017 года в Советском районном отделе судебных приставов города Липецка на исполнении находилось производство в отношении одного из липецких предпринимателей, которого Арбитражный суд Липецкой области обязал освободить муниципальное имущество. А именно - нежилое помещение, запретив пользоваться им, и, обязав предпринимателя возвратить указанное имущество путём передачи по акту управлению имущественных и земельных отношений администрации города Липецка.

Как сообщили в УФССП, добровольно решение суда должник не исполнял, к судебному приставу, несмотря на неоднократные требования, не являлся.

На днях судебные приставы, совместно с работниками управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка, вышли по месту нахождения помещения для принудительного исполнения судебного решения.

В присутствии понятых, специалист, привлеченный городской администрацией, демонтировал замки нежилого помещения, занимаемого должником, установив новые. В помещении не было имущества, принадлежащего должнику. Судебные приставы зафиксировали факт передачи муниципального имущества администрации города Липецка. Решение суда исполнено в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.