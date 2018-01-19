Общество

сегодня, 15:55

Пункты проведения ЕГЭ переходят на новую технологию

1 770
#образование #ЕГЭ
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Пункты проведения ЕГЭ переходят на новую технологию

2 февраля в шести пунктах проведения экзаменов пройдёт очередная апробация технологии печати.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, главные изменения при организации ЕГЭ в 2018 году коснутся исключительно технологического обеспечения. Введение содержательных и организационных аспектов не планируется. В Липецкой области в предстоящую экзаменационную кампанию все пункты проведения ЕГЭ переходят на новую технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе (в 2017 году данные технологии применялись только в трети всех пунктов проведения экзаменов).

Целями новых технологических решений являются, прежде всего, увеличение скорости обработки результатов участников ЕГЭ, а также усиление информационной безопасности и конфиденциальности при транспортировке экзаменационных материалов, являющиеся материалами ограниченного доступа.

В январе-мае на территории региона организуется подготовка кадров (технические специалисты, члены государственной экзаменационной комиссии, руководители и организаторы пунктов проведения экзаменов), направленная на обучение использованию новых технологий, чтобы исключить возможные технологические проблемы. Для различных категорий специалистов проводятся практико-ориентированные семинары и деловые игры по отработке всей технологической цепочки проведения экзамена.

2 февраля  в шести пунктах проведения экзаменов, расположенных в Елецком, Краснинском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Хлевенском районах, пройдёт очередная апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях по русскому языку, в которой будет организован полный технологический цикл проведения единого государственного экзамена.

1 770
#образование #ЕГЭ
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Комментарии (1)

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Неавтофанат

сегодня, 19:22
Это ж скока народу от ЭГЕ кормится! Не проще оставить билеты и одного учителя, который уже знает, на какую оценку кто ответит? Контроль над контролерами, а школьники два года как собачки в цирке, пытаются запомнить "дважды-два..."
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