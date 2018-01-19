Культура

7 минут назад

Работы художника русской эмиграции выставляют в Липецкой области

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#выставка #музей
Работы художника русской эмиграции выставляют в Липецкой области

Возможность познакомиться с творчеством Петра Ганского появилась благодаря его наследникам и Дому русского зарубежья им.А.Солженицына.

В филиале Липецкого областного художественного музея «Картинная галерея им.Н.А.Сысоева» открылась выставка художника русского зарубежья Петра Ганского (1867-1942).

Как сообщает музей, Пётр Ганский родился в Херсонской губернии, впоследствии семья переехала в Одессу. Первое художественное образование  Ганский получил, посещая рисовальные классы в Елизаветградском земском реальном училище. В 1885-1889 годах был вольнослушателем Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Далее продолжил образование в Париже в Школе изящных искусств, также учился в Сорбонне.

Петр Ганский являлся активным участником академических выставок в Петербурге, Саратове, Москве, Париже, был одним из учредителей Товарищества южнорусских художников. В 1919 году он был вынужден эмигрировать во Францию, где навсегда поселился в Париже, продолжая много работать, участвовать в выставках, выступать с лекциями в Обществе русско-французской дружбы.

- В настоящее время, возможностью познакомиться с творчеством Петра Ганского, мы обязаны его наследникам и Дому русского зарубежья им.А.Солженицына, которые своей деятельностью возвращают в Россию имена талантливых художников русской эмиграции, - отмечают в художественном музее. 

Фото  lokg.ru

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#выставка #музей

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