Родственники наркоманов могут обратиться за помощью в липецкий кризисный центр для женщин

Учреждение запустило новую линию работу.

«Кризисный центр помощи женщинам и детям» начал работу нового отделения социализации дезадаптированных групп населения, которое осуществляет профилактику немедицинского потребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, создает условия для реализации правовых гарантий в целях предупреждения распространения различных видов зависимостей в Липецкой области, а также профилактику девиантных форм поведения среди населения.



Отделение работает во взаимодействии с органами и учреждениями социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными объединениями, а также другими организациями, гражданами, сообщает "Кризисный центр". В отделении ведут прием специалист по социальной работе, который поможет в оформлении и восстановлении документов, в защите прав и законных интересов обратившихся; педагог-психолог предоставит консультативную психологическую помощь по разрешению кризисной ситуации, составит план коррекционной и психолого-педагогической работы. Отделение организует работу по выдаче путёвок на социальную реабилитацию лицам, прошедшим курс лечения от наркомании. Кроме того, специалисты занимаются просветительской работой с населением, направленной на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и девиантных форм поведения.



Обратиться в отделение социализации дезадаптированных групп населения могут не только лица, которые входят в группу риска, но и члены их семей, а также те кому небезразлична их судьба.