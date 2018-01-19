Общество

12 минут назад

Родственники наркоманов могут обратиться за помощью в липецкий кризисный центр для женщин

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#помощь #кризисный центр
Родственники наркоманов могут обратиться за помощью в липецкий кризисный центр для женщин

Учреждение запустило новую линию работу.

«Кризисный центр помощи женщинам и детям» начал работу нового отделения социализации дезадаптированных групп населения, которое осуществляет профилактику немедицинского потребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, создает условия для реализации правовых гарантий в целях предупреждения распространения различных видов зависимостей в Липецкой области, а также профилактику девиантных форм поведения среди населения.

Отделение работает во взаимодействии с органами и учреждениями социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными объединениями, а также другими организациями, гражданами, сообщает "Кризисный центр". В отделении ведут прием специалист по социальной работе, который поможет в оформлении и восстановлении документов, в защите прав и законных интересов обратившихся; педагог-психолог предоставит консультативную психологическую помощь по разрешению кризисной ситуации, составит план коррекционной и психолого-педагогической работы. Отделение организует работу по выдаче путёвок на социальную реабилитацию лицам, прошедшим курс лечения от наркомании. Кроме того, специалисты занимаются просветительской работой с населением, направленной на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и девиантных форм поведения.

Обратиться в отделение социализации дезадаптированных групп населения могут не только лица, которые входят в группу риска, но и члены их семей, а также те кому небезразлична их судьба.
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#помощь #кризисный центр

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