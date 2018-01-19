Происшествия
43 минуты назад
В задымленном лифте «Колизея» застрял мужчина
Пожарные оперативно вызволили липчанина.
Сегодня около девяти утра липецкие пожарные получили вызов из жилого комплекса дома «Колизей» (улица Катукова, 23) . В лифте застрял застрял мужчина средних лет. При этом в подъезде произошло задымление из-за возгорания.
Прибывшие на место вызова пожарные оперативно вызволили липчанина из лифта. Операция по его спасению и ликвидации задымления проходила без эвакуации жильцов.
Прибывшие на место вызова пожарные оперативно вызволили липчанина из лифта. Операция по его спасению и ликвидации задымления проходила без эвакуации жильцов.
Липчанин
Семён