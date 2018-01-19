Происшествия

43 минуты назад

В задымленном лифте «Колизея» застрял мужчина

2 933
#Пожар #лифт
В задымленном лифте «Колизея» застрял мужчина

Пожарные оперативно вызволили липчанина.

Сегодня около девяти утра липецкие пожарные получили вызов из жилого комплекса дома «Колизей» (улица Катукова, 23) . В лифте застрял застрял мужчина средних лет. При этом в подъезде произошло задымление из-за возгорания.

Прибывшие на место вызова пожарные оперативно вызволили липчанина из лифта. Операция по его спасению и ликвидации задымления проходила без эвакуации жильцов.
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#Пожар #лифт

Комментарии (2)

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Липчанин

26 минут назад
Вот это реально обосратушки!!! Сочувствую человеку.
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Семён

27 минут назад
Что значит "застрял застрял"? Дважды застрял или сильно застрял?
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