В задымленном лифте «Колизея» застрял мужчина

Пожарные оперативно вызволили липчанина.

Сегодня около девяти утра липецкие пожарные получили вызов из жилого комплекса дома «Колизей» (улица Катукова, 23) . В лифте застрял застрял мужчина средних лет. При этом в подъезде произошло задымление из-за возгорания.



Прибывшие на место вызова пожарные оперативно вызволили липчанина из лифта. Операция по его спасению и ликвидации задымления проходила без эвакуации жильцов.