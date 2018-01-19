В столкновении «ВАЗа» и «Киа» пострадали двое

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

17 января в Липецке на дороге «Обход ЛТЗ» 71-летний водитель «ВАЗ-2114», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа-Рио» под управлением 36-летнего мужчины. В результате два пассажира «четырнадцатой» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Ельце на перекрестке улиц Задонская и Клавдии Шаталовой 37-летний водитель «Лады-Приоры» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 22-летнюю девушку, которая с травмой была доставлена в больницу.

В Грязинском районе на автодороге Липецк – Грязи под автоус «ПАЗ» 36-летнего водителя попал 35-летний велосипедист, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 772 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, превышение скорости – 285, неиспользование ремней безопасности – 53, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 42.