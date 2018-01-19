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Владимир Путин окунулся на Крещение в прорубь в монастыре на Селигере

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#Путин #Селигер #Крещение
Владимир Путин окунулся на Крещение в прорубь в монастыре на Селигере

Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы в Ленинградской области и Петербурге посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, - передает РИА-Новости.

По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января. В 2017 году в прорубь окунулись 1,8 миллиона россиян.
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#Путин #Селигер #Крещение

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