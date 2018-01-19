сегодня, 08:15
Владимир Путин окунулся на Крещение в прорубь в монастыре на Селигере
Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы в Ленинградской области и Петербурге посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет.
"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января. В 2017 году в прорубь окунулись 1,8 миллиона россиян.