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В Бразилии 8-месячный ребенок умер при наезде на пешеходов

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#Бразилия #наезд на пешеходов
В Бразилии 8-месячный ребенок умер при наезде на пешеходов

Восьмимесячный ребенок умер при наезде автомобиля на людей на набережной Капакабана на Авенида Атлантика в Рио-де-Жанейро.

Ребенок восьми месяцев скончался при наезде в четверг автомобиля на людей на набережной в бразильском Рио-де-Жанейро, - сообщает канал Globo.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана. Всего пострадали более 15 человек. Погибший малыш был доставлен в госпиталь, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Водитель машины задержан. Им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него произошел эпилептический припадок, якобы и ставший причиной потери контроля над транспортным средством, - передает РИА-Новости.
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#Бразилия #наезд на пешеходов

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