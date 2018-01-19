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В Бразилии 8-месячный ребенок умер при наезде на пешеходов
Восьмимесячный ребенок умер при наезде автомобиля на людей на набережной Капакабана на Авенида Атлантика в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана. Всего пострадали более 15 человек. Погибший малыш был доставлен в госпиталь, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Водитель машины задержан. Им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него произошел эпилептический припадок, якобы и ставший причиной потери контроля над транспортным средством, - передает РИА-Новости.
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17.01.2018 14:49В мире