Спорт

сегодня, 07:03

Липецких тренеров поблагодарил министр спорта РФ

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#Министр #спорт #благодарность.
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Липецких тренеров поблагодарил министр спорта РФ

Высокой чести удостоились наставница "звездочки" плавания и спортсмен-универсал.

Министр спорта РФ Павел Колобков объявил благодарность двум липчанам – тренеру по плаванию Оксане Кравчук и начальника отдела спортивных единоборств ОК СШОР Константину Трипорлитову.

Приказ № 4 нг «Об объявлении благодарности министра спорта Российской Федерации» был опубликован накануне.

Оксана Кравчук удостоилась благодарности за подготовку перспективного пловца Михаила Бочарникова. В прошлом году в юниорском первенстве Европы в Израиле он выиграл «серебро» в эстафете. Такого успеха липецкое плавание не знало с 70-х голов прошлого века. Затем в первенстве мира среди Юниоров Бочарников так же в составе эстафетной команды добыл «бронзу».

Константин Триполитов внес большой вклад в развитие нескольких видов спорта в нашем регионе. Он – кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту, судья республиканской категории по футболу, многолетний директор спортшколы «Спартак» по дзюдо. 25 января Константину Игоревичу исполняется 60 лет и благодарность министра стала своеобразным подарком к юбилею.

К слову, благодарность министра в будущем может дать основания для присвоения звания "Ветеран труда" и получение соответствующих льгот.

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#Министр #спорт #благодарность.
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Комментарии (6)

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житель

7 минут назад
Вот и все спортсмены и тренера в г.Липецке и коньки и футбол и дзюдо все в одном др. нет нда.какое в спартаке дзюдо смех
ответить

липа

15 минут назад
Трипорлитову.
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абайдулин

сегодня, 09:06
а меня почему не наградили, ведь я умею играть в футбол
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Светлана

сегодня, 08:59
ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ, ЧТО У НАС ТАКИЕ ПЕДАГОГИ ПО ПЛАВАНИЮ И ТОВАРИЩ ПО КОМАНДЕ! ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ ТРЕНЕРАМ - КРАВЧУК ОКСАНЕ НИКОЛАЕВНЕ И КАЙМОНОВОЙ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНЕ!
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Лысый

сегодня, 08:41
а кто в эрэфии министр правды?
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цирк

сегодня, 07:17
о какой чести идет речь, не ужели людка летвинова отвезла единственную олимпийскую медаль ,добытую путем мошенничества и области, кроме рекордов детского сада, стало нечем хвастаться-вот что значит фальсификация выборов-149 процентов
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