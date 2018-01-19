Липецких тренеров поблагодарил министр спорта РФ

Высокой чести удостоились наставница "звездочки" плавания и спортсмен-универсал.

Министр спорта РФ Павел Колобков объявил благодарность двум липчанам – тренеру по плаванию Оксане Кравчук и начальника отдела спортивных единоборств ОК СШОР Константину Трипорлитову.

Приказ № 4 нг «Об объявлении благодарности министра спорта Российской Федерации» был опубликован накануне.

Оксана Кравчук удостоилась благодарности за подготовку перспективного пловца Михаила Бочарникова. В прошлом году в юниорском первенстве Европы в Израиле он выиграл «серебро» в эстафете. Такого успеха липецкое плавание не знало с 70-х голов прошлого века. Затем в первенстве мира среди Юниоров Бочарников так же в составе эстафетной команды добыл «бронзу».

Константин Триполитов внес большой вклад в развитие нескольких видов спорта в нашем регионе. Он – кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту, судья республиканской категории по футболу, многолетний директор спортшколы «Спартак» по дзюдо. 25 января Константину Игоревичу исполняется 60 лет и благодарность министра стала своеобразным подарком к юбилею.



К слову, благодарность министра в будущем может дать основания для присвоения звания "Ветеран труда" и получение соответствующих льгот.

