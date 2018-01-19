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Лучшего бомбардира «Липецка» в ВХЛ приютил «Тамбов»

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#Хоккей #Андрей Воронков
Лучшего бомбардира «Липецка» в ВХЛ приютил «Тамбов»

Домой вернуться липецкие игроки не могут: у нас осталась лишь "молодежка".

28-летний липецкий нападающий Андрей Воронков вынужден сделать шаг назад в своей карьере. Форвард покинул занимающий 7-е место в Высшей лиге красноярский «Сокол» и перебрался в «Тамбов», который играет ВХЛ-Б.

В составе красноярского клуба в текущем сезоне Воронков приняло участие в 24-х из 24 сыгранных матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «минус 4».  После того, как от его услуг в Красноярске отказались, нападающий оказался в «Тамбове», что и неудивительно, ведь команду из соседнего региона тренируют липецкие специалисты Андрей Лунев и Валерий Олейник.

В составе тамбовской дружины выступает и еще один воспитанник липецкого хоккея 34-летний Андрей Абрамов, а также экс-игроки «Липецка» вратарь Сергей Летуновский и форвард Александр Пукс. Еще один нападающий, ранее надевавших свитер ХК «Липецк», Савва Селезнев на днях покинул команду и перебрался в «Ростов».

«Тамбов» занимает 3-е место из 9-ти команд первенства ВХЛ. Помимо Воронкова наши соседи на этой неделе усилились еще двумя нападающими Артуром Скородумовым, из казахстанского «Темиртау» и Алексеем Клочковым из «Сарова».

Напомним, что Андрей Воронков был лучшим бомбардиром ХК «Липецк» во время его выступлений в Высшей хоккейной лиги. В сезоне-2013/14 он набрал 28 (15+13) очков в 44 матчах, в сезоне-2014/15 - 32 (18+14) очков в 53 встречах. 

Любопытно, что брат Андрея Владимир Воронков в 2013-15 гг. выступал в «Тамбове». После чего завершил карьеру. Сейчас он работает чиновником в областном управлении по физкультуре и спорту.

На фото сайта ХК "Тамбов" Воронков в центре.

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#Хоккей #Андрей Воронков

Комментарии (2)

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48й

сегодня, 07:35
Гнида тербунская весь профессиональный спорт в регионе развалил!!! Когда же ты сгинешь с земли липецкой?
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Кроля

сегодня, 07:26
И отец его - офигенный тренер. Не дали ему в Липецке работать. А он единственный, кто душу вкладывал в наших детей.
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