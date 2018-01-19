Ельчанин выиграл Кубок легендарного Тер-Ованесяна

Правда, сам советский знаменитый чемпион отметил, что «сейчас мало тех, кто прыгает здорово».

30-летний ельчанин Павел Шалин стал победителем первого в истории Кубка Игоря Тер-Ованесяна по прыжкам в длину, который прошел в столичном манеже РГУФКСМиТ в присутствии самого легендарного спортсмена.

Правда, результатам участников соревнований было очень далеко до знаменитых прыжков самого Тер-Ованесяна. Шалин в своей лучшей попытке «улетел» на 7 метров и 42 сантиметра, но и этого хватило для первого места.

Вторым стал Гайк Саркисян из Подмосковья - 7,31 метра, замкнул «тройку» Виталий Павлов, представлявший Москву и Волгоград - 7,23.

Организаторы обещают сделать турнир традиционным и если это произойдет, то можно сказать, что Шалин войдет в историю, как первый победитель.

Игорь Тер Ованесян, которому в этом году исполнится 80 лет, является легендой отечественной легкой атлетики. Обладатель двух мировых рекордов в прыжках в длину – 8.31 (1962 г.) и 8.35 (1967, соавторство); участник пяти Олимпиад, «бронзовый» призер Олимпийских Игр 1960 и 1964 годов; трехкратный чемпион Европы; заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР.

После завершения соревнований Тер-Ованесян высказался и о нынешних атлетах.

- Вы знаете, я в 1966 году установил рекорд Москвы - 8,24 метра. И до сих пор он стоит. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это рекорд уже был обновлён. Но, к сожалению, сейчас совсем немного народу прыгает здорово, - отметил знаменитый спортсмен.



На фото Игорь Тер-Ованесян второй слева, Павел Шалин - третий слева.

