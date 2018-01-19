Липчанам расскажут, как правильно наблюдать лунное затмение

Ближайшее затмение луны ждет нас 31 января.

Очередная лекция по астрономии пройдет в Липецкой областной научной библиотеке 20 января. Секретами небесных светил с желающими поделится астроном-любитель Эдуард Анохин.

Лектор кроме всего прочего является учителем биологии и химии, инструктором по туризму Центра образования, реабилитации и оздоровления.

Как сообщили в библиотеке, на это раз речь пойдет о крупнейшем спутнике земли. Липчанам расскажут о лунных горах и каньонах; о полетах человека к Луне; о Земле, о приливах и отливах; о культах, связанных с Луной и Землей; о том, как появилась планета Земля; о том, почему мы частички звездной пыли.

А также участники лекции обсудят лунное затмение, которое ждет нас уже 31 января: как и когда его правильно наблюдать и где это сделать удобнее.

Лекция состоится в 16 часов в малом зале библиотеки.

Отметим, что нескучные лекции по астрономии в Липецкой областной научной библиотеке Эдуард Анохин начал проводить с ноября прошлого года.