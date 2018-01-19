Общество

сегодня, 05:36

Липчанам расскажут, как правильно наблюдать лунное затмение

2 1149
#Луна #затмение #астрономия
1
Липчанам расскажут, как правильно наблюдать лунное затмение

Ближайшее затмение луны ждет нас 31 января.

Очередная лекция по астрономии пройдет в Липецкой областной научной библиотеке 20 января. Секретами небесных светил с желающими поделится астроном-любитель Эдуард Анохин.

Лектор кроме всего прочего является учителем биологии и химии, инструктором по туризму Центра образования, реабилитации и оздоровления.

Как сообщили в библиотеке, на это раз речь пойдет о крупнейшем спутнике земли. Липчанам расскажут о лунных горах и каньонах; о полетах человека к Луне; о Земле, о приливах и отливах; о культах, связанных с Луной и Землей; о том, как появилась планета Земля; о том, почему мы частички звездной пыли.

А также участники лекции обсудят лунное затмение, которое ждет нас уже 31 января: как и когда его правильно наблюдать и где это сделать удобнее.

Лекция состоится в 16 часов в малом зале библиотеки.

Отметим, что нескучные лекции по астрономии в Липецкой областной научной библиотеке Эдуард Анохин начал проводить с ноября прошлого года.

2 1149
#Луна #затмение #астрономия
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

старопрамен

сегодня, 08:39
житель, если ты не видишь это не значит что нет ни рака ни ВиЧ ни суслика не инопланетян
ответить

житель

сегодня, 08:32
"речь пойдет о крупнейшем спутнике земли"? А есть другие спутники?
ответить

Еще в рубрике

Ельчане жалуются на освещение и недоступность медицины
#медицина #безопасность #инициатива
Ельчане жалуются на освещение и недоступность медицины

2 минуты назад

Общество
Родственники наркоманов могут обратиться за помощью в липецкий кризисный центр для женщин
#помощь #кризисный центр
Родственники наркоманов могут обратиться за помощью в липецкий кризисный центр для женщин

12 минут назад

Общество
Где в Липецкой области жить хорошо? Оказывается, в Грязях
2
Где в Липецкой области жить хорошо? Оказывается, в Грязях

сегодня, 04:57

Общество
Крещенские купания (ФОТО)
#Крещение
34
Крещенские купания (ФОТО)

сегодня, 01:32

Общество
В Липецке начались крещенские купания
#Крещение
26
В Липецке начались крещенские купания

вчера, 22:58

Общество
Уже 8 почтальонов с начала года оштрафованы за то, что медленно доставляли судебные письма
#Приставы #УФССП
19
Уже 8 почтальонов с начала года оштрафованы за то, что медленно доставляли судебные письма

вчера, 19:31

Общество