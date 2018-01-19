Общество

сегодня, 04:57

Где в Липецкой области жить хорошо? Оказывается, в Грязях

2 1129
Где в Липецкой области жить хорошо? Оказывается, в Грязях

В Грязинском районе сложились самые низкие цены на основные продукты. Липецк на третьем месте.

Самая низкая стоимость продуктов питания, включенных в потребительскую корзину, в Липецкой области составляет 2114,53 руб.

Лидером по наиболее низкой цене является Грязинский район. На втором месте Лебедянский район, где за минимальный набор продуктов питания придется выложить 2163,34 руб. Областной центр расположился на третьем месте - – 2197,20 руб.

Последнюю строку рейтинга занимает Воловский район– 2611,17 руб.

Полностью список выглядит так:

1. Грязинский район - 2114,53 руб.

2. Лебедянский район - 2163,34 руб.

3. Липецк – 2197,20 руб.

4. Усманский район – 2259,21 руб.

5. Чаплыгинский район - 2269,67

6. Добринский района – 2319,14 руб.

7. Лев-Толстовский район – 2342,50 руб.

8. Задонский район – 2355, 30 руб.

9. Елец – 2362,88 руб.

10. Становлянский район – 2373,03 руб.

11. Добровский район – 2373,53 руб.

12. Краснинский район – 2379,15 руб.

13. Липецкий район - 2390,03 руб.

14. Долгоруковский район - 2400,28 руб.

15. Данковский район - 2417,71 руб.

16. Елецкий район - 2422,78 руб.

17. Хлевенский район – 2465,31 руб.

18. Тербунский район – 2504,05 руб.

19. Измалковский район – 2556,34 руб.

20. Воловский район– 2611,17 руб.

Напомним, что в состав потребительской корзины входят хлебобулочные изделия, сахар, яйца, макароны; мука, свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, подсолнечное масло, маргарин, картофель, чай, специи.

Фото kazanfirst.ru

2 1129

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Клаус

59 минут назад
по сравнению с Липецком - в Грязях цены выше на рынке и в сетевых магазинах, откуда такая статистика?
ответить

Ганс

сегодня, 06:45
Мне так же ещё жалко тэрбунчан....
ответить

Еще в рубрике

#медицина #безопасность #инициатива
Ельчане жалуются на освещение и недоступность медицины

1 минуту назад

Общество
Родственники наркоманов могут обратиться за помощью в липецкий кризисный центр для женщин
#помощь #кризисный центр
Родственники наркоманов могут обратиться за помощью в липецкий кризисный центр для женщин

10 минут назад

Общество
Липчанам расскажут, как правильно наблюдать лунное затмение
#Луна #затмение #астрономия
2
Липчанам расскажут, как правильно наблюдать лунное затмение

сегодня, 05:36

Общество
Крещенские купания (ФОТО)
#Крещение
33
Крещенские купания (ФОТО)

сегодня, 01:32

Общество
В Липецке начались крещенские купания
#Крещение
26
В Липецке начались крещенские купания

вчера, 22:58

Общество
Уже 8 почтальонов с начала года оштрафованы за то, что медленно доставляли судебные письма
#Приставы #УФССП
19
Уже 8 почтальонов с начала года оштрафованы за то, что медленно доставляли судебные письма

вчера, 19:31

Общество