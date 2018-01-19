Где в Липецкой области жить хорошо? Оказывается, в Грязях

В Грязинском районе сложились самые низкие цены на основные продукты. Липецк на третьем месте.

Самая низкая стоимость продуктов питания, включенных в потребительскую корзину, в Липецкой области составляет 2114,53 руб.



Лидером по наиболее низкой цене является Грязинский район. На втором месте Лебедянский район, где за минимальный набор продуктов питания придется выложить 2163,34 руб. Областной центр расположился на третьем месте - – 2197,20 руб.

Последнюю строку рейтинга занимает Воловский район– 2611,17 руб.



Полностью список выглядит так:

1. Грязинский район - 2114,53 руб.

2. Лебедянский район - 2163,34 руб.

3. Липецк – 2197,20 руб.

4. Усманский район – 2259,21 руб.

5. Чаплыгинский район - 2269,67

6. Добринский района – 2319,14 руб.

7. Лев-Толстовский район – 2342,50 руб.

8. Задонский район – 2355, 30 руб.

9. Елец – 2362,88 руб.

10. Становлянский район – 2373,03 руб.

11. Добровский район – 2373,53 руб.

12. Краснинский район – 2379,15 руб.

13. Липецкий район - 2390,03 руб.

14. Долгоруковский район - 2400,28 руб.

15. Данковский район - 2417,71 руб.

16. Елецкий район - 2422,78 руб.

17. Хлевенский район – 2465,31 руб.

18. Тербунский район – 2504,05 руб.

19. Измалковский район – 2556,34 руб.

20. Воловский район– 2611,17 руб.



Напомним, что в состав потребительской корзины входят хлебобулочные изделия, сахар, яйца, макароны; мука, свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, подсолнечное масло, маргарин, картофель, чай, специи.

Фото kazanfirst.ru