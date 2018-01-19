В Липецке начались крещенские купания

Первые смельчаки нырнули в ледяную воду еще в девять вечера.

На центральном пляже Липецка идут крещенские купания. Первые желающие нырнули в прорубь еще два часа назад, а сейчас к иордани стягивается основная масса приверженцев ледяного купания.



К проруби людей пускают только трезвых горожан, и только после прохождения металлодетектора. На берегу развернута палатка, в которой можно обогреться после купания, и установлен световой столб.



