Общество

вчера, 22:58

В Липецке начались крещенские купания

26 5149
#Крещение
4
В Липецке начались крещенские купания

Первые смельчаки нырнули в ледяную воду еще в девять вечера.

На центральном пляже Липецка идут крещенские купания. Первые желающие нырнули в прорубь еще два часа назад, а сейчас к иордани стягивается основная масса приверженцев ледяного купания.

К проруби людей пускают только трезвых горожан, и только после прохождения металлодетектора. На берегу развернута палатка, в которой можно обогреться после купания, и установлен световой столб.

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26 5149
#Крещение
4

Комментарии (26)

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Валентина

25 минут назад
к Крещению Господня, то что устраивают это ШАБАШ - молодые люди возле иордани ... делают селфи, визжат, показывая руками козу и победу .....не одна дамочка не покрыта Люди будьте людьми православными.
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э

сегодня, 07:50
Липчане река Воронеж-это не река Иордан и разные климатические условия.Если бы Иоанн креститель загнал евреев в реку зимой и в мороз его признали бы варваром.
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Психиатр

сегодня, 07:21
там 90 процентов - это эксгибиционисты
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Борщев а н

сегодня, 07:09
Правильно и сосудистый с инфарктом и инсультом там ждут !
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Стадом

сегодня, 02:58
Надо управлять.... печально (((
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Прохожий.

сегодня, 02:16
Дети от Бога, Рождаются все без исключения чистыми Ангелами, а уходят, за редким исключением, как Демоны. Никакая Иордань не поможет, если живешь в вывернутом Мире. МИР ВАМ, и ЛЮБОВЬ! Бог рассудит!
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мочите голову

сегодня, 01:13
опилкам менингит не страшен
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Все нормально.

сегодня, 01:01
Заставь дурака молиться он и лоб пробьет.
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и никто не сказал паренькам

сегодня, 00:55
не мочите голову - это смертельно опасно!!!!!!!!!!
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вроде христианский обряд

сегодня, 00:46
а разбитные девки оголяются до трусов. сказано ведь - женщинам и девкам для омовения в иордане надо одевать сорочки (типа ночнушки длинные). Иначе купание - обернется новым грехом!
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