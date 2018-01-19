Спорт

вчера, 20:18

Цены на продукты вновь снижаются?

13 734
#Цены
1
Цены на продукты вновь снижаются?

Нам докладывают, что в январе подешевели гречка, замороженные куры и подсолнечное масло.

Администрация Липецкой области вновь рапортует о снижении цен на некоторые виды основных продуктов питания.

Так, по данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики. В январе дешевели гречневая крупа, замороженные куры и подсолнечное масло, причем последнее. Например, в Данковском районе упало в цене на 20 процентов.

Дорожали в последние дни репчатый лук – от 2,67 до 16,28 %, столовая морковь – от 1,35 до 16,28% и картофель – от 4,6 до 22,48%.

При этом в самом Липецке в целом произошло снижение цен на основные продукты питания на 5 %. А вот в Тербунском районе продукты подорожали за месяц на 12,7 %.

Напомним, что официально установленный прожиточный минимум в Липецкой области составляет 8 133 рубля.

Фото i-himki.ru

13 734
#Цены
1

Комментарии (13)

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Гражданин

14 минут назад
Говорят под выборы, что не пожелается, все вокруг произойдет, все всегда сбывается... Жаль не у нас...
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кругом

43 минуты назад
путинский пи 3д еш
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цены на продукты вновь снижаются

44 минуты назад
кругом путинский *
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Гога

сегодня, 09:12
Ф, ты неправ.
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Филат

сегодня, 09:10
Чего достойны то и получаем! Вот как думаю.
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Пафнутий

сегодня, 09:07
Ах ты лживая недовольная зараза!!!
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Пафнутий

сегодня, 09:07
Ах ты лживая недовольная зараза!!!
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Ф

сегодня, 09:03
Да они просто смешные эти цены, все в стране с каждым днём лучше и лучше. Государство всем нас обеспечило, и даже больше... Б***ь и так живём мы слуги ваши, чиновники, и чем недовольн простой народ он же хозяин жизни. ЖКХ, бензин, дороги, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, пенсии и тд. это мелочи пустяки можно и без этого, но вот без 18- го ... ну ни как, ещё столь нужно сп*** ть, приходите так вас ждем милые господа наши. Ну вот так........
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гость

сегодня, 08:58
Как в той "Мы взлетали что бы упасть"
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Хааа

сегодня, 08:32
В принципе,если ничего не покупать и не жрать,цены нормальные:-)
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