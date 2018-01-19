вчера, 20:18
Цены на продукты вновь снижаются?
Нам докладывают, что в январе подешевели гречка, замороженные куры и подсолнечное масло.
Администрация Липецкой области вновь рапортует о снижении цен на некоторые виды основных продуктов питания.
Так, по данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики. В январе дешевели гречневая крупа, замороженные куры и подсолнечное масло, причем последнее. Например, в Данковском районе упало в цене на 20 процентов.
Дорожали в последние дни репчатый лук – от 2,67 до 16,28 %, столовая морковь – от 1,35 до 16,28% и картофель – от 4,6 до 22,48%.
При этом в самом Липецке в целом произошло снижение цен на основные продукты питания на 5 %. А вот в Тербунском районе продукты подорожали за месяц на 12,7 %.
Напомним, что официально установленный прожиточный минимум в Липецкой области составляет 8 133 рубля.
Фото i-himki.ru
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цены на продукты вновь снижаются
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