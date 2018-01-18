Хет-трик юного форварда помог МХК «Липецк» прихлопнуть «Россошь» в повторном поединке

Липчане сполна поквитались за вчерашнее поражение.

Вчерашнее поражение нашей команды в гостях от «Россоши» - 2:4 при неоднозначном судействе было воспринято многими как досадное недоразумение. И вот сегодня МХК «Липецк» доказал, что умеет играть лучше середняка из Воронежской области, взяв на его площадке убедительный реванш – 6:3.

Хозяевам не помогла даже первая шайба, заброшенная в ворота нашего Александра Шелкова уже на 8-й минуте. До перерыва липчане не только отыгрались, но и вышли вперед. На 10-й минуте цели достиг бросок Ивана Сузакова, а на 16-й отличился Павел Скуматов с передачи лучшего бомбардира западной конференции Андрея Мещерякова.

Во втором периоде голы Петра Лагутина (28-я минута) и Александра Стрелковских (29-я) по сути сняли все вопросы – 4:1, причем между двумя подряд успехами липецкой дружины прошло по времени всего 40 секунд!

Третий период получился «имени Скуматова». Павел забросил еще две шайбы на 52-й и 59-я минутах (одну с передачи Мещерякова) и в итоге оформил хет-трик. У хозяев отличились Дмитрий Селютин (48) и Дмитрий Кормилов (57).

«Липецк» остается на 4-м месте и 31 января и 1 февраля ждет болельщиков в «Звездном» на играх с «Брянском». А лидеры нашей команды Мещеряков, Скуматов и защитник Александр Арзамасцев срочно едут в Глазов, где 20 января в составе сборной «Запада» примут участие за "Кубок поколения" с участием «всех звезд» НМХЛ.