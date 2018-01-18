Спорт

сегодня, 19:48

Экс-тренера «Индезита» вновь прокатили мимо сборной России

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Экс-тренера «Индезита» вновь прокатили мимо сборной России

Гилязутдинов не вешает нос и продолжает повторять: "Я еще потренирую сборную".

Самый успешный тренеры в истории липецкого волейбольного клуба Ришат Гиляутдинов потерпел неудачу при попытке возглавить национальную команду страны.

Сегодня Всероссийская федерация волейбола назвала имя нового тренера сборной. Им стал 53-летний Вадим Панков. Контракт с ним заключен на два года, при этом наставник продолжит параллельно работать и в своем клубе подмосковном «Заречье-Одинцово».

Напомним, В конце ноября президиум ВФВ отправил в отставку главного тренера женской сборной России Константина Ушакова и его помощника Владимира Кузюткина за неудовлетворительное выступление на чемпионате Европы. Женская сборная России на чемпионате Европы в Азербайджане и Грузии (22 сентября - 1 октября) проиграла в четвертьфинале команде Турции.

Помимо Панкова, на пост главного тренера претендовал и экс-тренер «Индезита» Ришат Гилязутдинов, возглавляющий казанское "Динамо".

Гилязутдинов моложе своего конкурента – ему 45 лет. Но он имеет солидный победный опыт на клубном уровне: добивался успехов в Лиге чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира, несколько раз побеждал в чемпионатах и Кубке России. Ранее Ришат работал с молодежной сборной России, которую привел к бронзовым медалям на чемпионате Европы (2004 г.) и чемпионате мира (2007).

Гилязутдинов не раз пытался возглавить национальную команду, но постоянно «не срасталось».

- Работа в сборной России очень ответственна. Я думаю, что у меня еще будет возможность. Поживем – увидим, - Прокомментировал Гилязитдинов сегодняшнее решение ВФВ, - Я положительно оцениваю это решение. Вадим Анатольевич (Панков, прим. ред.)– прекрасная кандидатура на пост главного тренера сборной России. Я знаю его давным-давно, мне понятно решение ВФВ, я полностью принимаю это решение. У Панкова опыта побольше, он уже работал в национальной команде.

2 409

Комментарии (2)

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Karllll

25 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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по фене ботаю

сегодня, 20:28
На чём прокатили тренера?
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