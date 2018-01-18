сегодня, 19:31
Уже 8 почтальонов с начала года оштрафованы за то, что медленно доставляли судебные письма
Почтовым работникам придется заплатить по 500 рублей.
8 протоколов об административном правонарушении составили в отношении сотрудников «Почты России».
Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, сотрудники почтовой службы сел Большой Хомутец и Коренёвщино Добровского рйона нарушили порядок и сроки доставки судебных извещений.
За это по статье 13.26 КоАП РФ восьмерых работников почты оштрафовали на 500 рублей.
В 2017 году начальниками структурных подразделений Управления рассмотрено с вынесением наказания 132 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 13.26 КоАП РФ.,
Алкаш
липчанка
как всегда
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