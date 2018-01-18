Уже 8 почтальонов с начала года оштрафованы за то, что медленно доставляли судебные письма

Почтовым работникам придется заплатить по 500 рублей.

8 протоколов об административном правонарушении составили в отношении сотрудников «Почты России».

Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, сотрудники почтовой службы сел Большой Хомутец и Коренёвщино Добровского рйона нарушили порядок и сроки доставки судебных извещений.

За это по статье 13.26 КоАП РФ восьмерых работников почты оштрафовали на 500 рублей.

В 2017 году начальниками структурных подразделений Управления рассмотрено с вынесением наказания 132 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 13.26 КоАП РФ.,