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сегодня, 19:31

Уже 8 почтальонов с начала года оштрафованы за то, что медленно доставляли судебные письма

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#Приставы #УФССП
Уже 8 почтальонов с начала года оштрафованы за то, что медленно доставляли судебные письма

Почтовым работникам придется заплатить по 500 рублей.

8 протоколов об административном правонарушении составили в отношении сотрудников «Почты России».

Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, сотрудники почтовой службы сел Большой Хомутец и Коренёвщино Добровского рйона нарушили порядок и сроки доставки судебных извещений.

За это по статье 13.26 КоАП РФ восьмерых работников почты оштрафовали на 500 рублей.

В 2017 году начальниками структурных подразделений Управления рассмотрено с вынесением наказания 132 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 13.26 КоАП РФ.,

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#Приставы #УФССП

Комментарии (10)

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Алкаш

3 минуты назад
липчанка, Лучше штрафовать мамашь, чтобы они думали головой, а не другим местом перед тем, как от кого-то рожать.
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липчанка

12 минут назад
Лучше оштрафовать судебных приставов,за долгое взыскание алиментов,а судей с их зарплатами,за долгое рассмотрение дел!
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как всегда

15 минут назад
виноват стрелочник
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Karllll

24 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Огород48

27 минут назад
Почта России это организация полный анус в маштабах страны!
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Роботяга

сегодня, 20:24
Я очень хорошо знаю эту организацию и их зарплаты. Там ни когда сам не работал. А если бы и работал почтальоном, то за такую зарплату с.с.а.л. бы в конверты. Извините меня пожалуйста народ, это не Вас хотел обидеть. Просто, накипело видеть бедных с сумками за пол-ставки работников Почты России. Зато, в прошлом году ген дир ПР в Москве выписал себе премию под 100 млн руб., а Вы батрачьте за 5 000 руб.
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ООО УЛИТКА

сегодня, 20:19
заключайте с нами дАгАвАра мы привЯзем быстрА через пол года
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Леха

сегодня, 19:56
Кого вы торопите нелюди сколько они получают 6000
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света

сегодня, 19:47
Выдайте им велики как у печкина.
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Дед

сегодня, 19:40
У них и так не зарплата, а -недоразумение и еще штраф... Крутые штрафовальщики...
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