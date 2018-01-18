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сегодня, 19:24
Липецкая вечЁрка: непростое ДТП, убийца из шалаша и миллионы на ветер
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 18 января.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про поиск свидетелей столкновения двух леди на иномарках. Липчанка ищет свидетелей ДТП, которое произошло 13 января в 11:40 на выезде в районе дома №45 по улице Стаханова. Там столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Дацун».
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про арест убийцы 68-летней пенсионерки. Под подозрение попал 44-летний бомж, который до заморозков проживал вблизи пруда в шалаше, а после совершения преступления скрылся. Однако, он был обнаружен на своей малой родине и доставлен в следственный отдел.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся жалобы многодетной семьи. «Все стены, потолки, мебель и одежда - все в черной плесени. Плесень даже на коляске и детской кровати… Чтобы как-то экономить электричество, нам приходится готовить на костре… Летом жили в кустах возле дома, ставили палатку и жили там… Днем по квартире ходим в куртках и обутые, спим под тремя одеялами одетые, и это - 21 век...».
Активный отклик получила заметка про эффективность трат чиновников. «Однако к МКУ были и другие вопросы. Так, из 1,4 млрд рублей, выделенных казенному учреждению в 2017 году, за 9 месяцев было освоено только 38,8% средств. В тоже время выделенные на зарплаты и премии сотрудникам МКУ средства были использованы на 96%».
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению передачу долгов липчан за ЖКХ коллекторам. Максимальный размер агентского вознаграждения установили до 6,8%. Свою работу коллекторы будут вести с февраля 2018 года до будущего февраля. Срок взыскания с каждого из должников установлен максимально до 120 дней. Список должников сборщикам неплатежей предоставит заказчик работ по взысканию.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про поиск свидетелей столкновения двух леди на иномарках. Липчанка ищет свидетелей ДТП, которое произошло 13 января в 11:40 на выезде в районе дома №45 по улице Стаханова. Там столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Дацун».
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про арест убийцы 68-летней пенсионерки. Под подозрение попал 44-летний бомж, который до заморозков проживал вблизи пруда в шалаше, а после совершения преступления скрылся. Однако, он был обнаружен на своей малой родине и доставлен в следственный отдел.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся жалобы многодетной семьи. «Все стены, потолки, мебель и одежда - все в черной плесени. Плесень даже на коляске и детской кровати… Чтобы как-то экономить электричество, нам приходится готовить на костре… Летом жили в кустах возле дома, ставили палатку и жили там… Днем по квартире ходим в куртках и обутые, спим под тремя одеялами одетые, и это - 21 век...».
Активный отклик получила заметка про эффективность трат чиновников. «Однако к МКУ были и другие вопросы. Так, из 1,4 млрд рублей, выделенных казенному учреждению в 2017 году, за 9 месяцев было освоено только 38,8% средств. В тоже время выделенные на зарплаты и премии сотрудникам МКУ средства были использованы на 96%».
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению передачу долгов липчан за ЖКХ коллекторам. Максимальный размер агентского вознаграждения установили до 6,8%. Свою работу коллекторы будут вести с февраля 2018 года до будущего февраля. Срок взыскания с каждого из должников установлен максимально до 120 дней. Список должников сборщикам неплатежей предоставит заказчик работ по взысканию.