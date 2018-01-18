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За попытку подкупа полицейского житель области заплатит 80 000 рублей

12 1036
#взятка
За попытку подкупа полицейского житель области заплатит 80 000 рублей

С помощью денег житель Данкова пытался замять дело о пьяной езде.

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что ночью 27 августа 2017 года подсудимый, управляя своим автомобилем в Данкове, был остановлен сотрудниками ГИБДД. В отношении водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и отказавшегося пройти медосвидетельствование, был составлен протокол об административном правонарушении. Чтобы избежать ответственности нарушитель передал инспектору ГИБДД через посредника 23 тысячи рублей. Взятка предназначалась за уничтожение составленного протокола. Однако полицейский от взятки отказался.

Вину в совершении преступления водитель признал еще на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном. Учитывая все обстоятельства суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в сумме 80 тысяч рублей.

Кроме этого, следователями проведена процессуальная проверка в отношении посредника во взяточничестве. Согласно законодательству, лицо, совершившее данное преступление (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), освобождается от уголовной ответственности, если активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Учитывая деятельное раскаяние посредника и сотрудничество со следствием, в возбуждении уголовного дела отказано, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

12 1036
#взятка

Комментарии (12)

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Сергей 13

6 минут назад
WAX, -там сейчас сокращение,а тут плюсик заработал,а деньги наверстает.
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Karllll

22 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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WAX

23 минуты назад
Такой гаишник долго не проработает свои же с гумном сожрут .
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Миру Мир

сегодня, 20:38
Лирик, а что не так то?)
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они,

сегодня, 20:18
Миру Мир, за чоколку мстят.они же писали,что им пох теперь на все.
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Лирик

сегодня, 20:11
Миру Мир, ты чё куриш? Во тебя поперло, класс!
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Миру Мир

сегодня, 20:04
Доблестная полиция,когда же вы проснётесь?где ваше раскрываемость,где?центр займа,ювелирный магазин на проспекте Победы,магнит,билайн,уже не успеваю за этим новостями смотреть,то там ограбили то там зарезали то там угнали то там горит машина,чем же вы занимаетесь,а по телевизору,у нас в Пипецке самое ......раскрываемость в Россией,Бредятина.как же было приятно если бы написали,полиция задержала грабителя или насильника или кто поджигали,ато все грабят и убивают.
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паша

сегодня, 19:35
надо было посадить его за пьяную езди и попытку дачи взятки! молодец полицейский - не соблазнился!
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Челядь

сегодня, 19:33
Мусора зажрались деньги не берут видать хорошо живут на оклад 40 тыс
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Сесуриту

сегодня, 19:22
Хочу на работу в ГАИ .
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