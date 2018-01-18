За попытку подкупа полицейского житель области заплатит 80 000 рублей

С помощью денег житель Данкова пытался замять дело о пьяной езде.

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что ночью 27 августа 2017 года подсудимый, управляя своим автомобилем в Данкове, был остановлен сотрудниками ГИБДД. В отношении водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и отказавшегося пройти медосвидетельствование, был составлен протокол об административном правонарушении. Чтобы избежать ответственности нарушитель передал инспектору ГИБДД через посредника 23 тысячи рублей. Взятка предназначалась за уничтожение составленного протокола. Однако полицейский от взятки отказался.

Вину в совершении преступления водитель признал еще на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном. Учитывая все обстоятельства суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в сумме 80 тысяч рублей.

Кроме этого, следователями проведена процессуальная проверка в отношении посредника во взяточничестве. Согласно законодательству, лицо, совершившее данное преступление (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), освобождается от уголовной ответственности, если активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Учитывая деятельное раскаяние посредника и сотрудничество со следствием, в возбуждении уголовного дела отказано, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.