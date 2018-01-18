Здоровье

сегодня, 16:36

Ещё одна школа Липецка частично ушла на карантин

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#карантин #ОРВИ #грипп
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Ещё одна школа Липецка частично ушла на карантин

Занятия приостановлены в школе №77.

С 19 по 28 января занятия приостановлены в одном классе школы №77. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Липецка.

Таким образом, частичный карантин объявлен уже в 6 классах 5 школ Липецка. С 18 по 24 января уроков не будет у учеников одного из классов школы №33, с 18 по 25 января - в одном классе школы №16. В образовательном учреждении №68 в одном классе карантин, начавшийся 13 января, продлится по 19 января, в другом классе - с 16 января по 22 января. У воспитанников одного из классов школы №72 уроков не будет с 16 по 21 января. 

Директорам общеобразовательных учреждений указано на необходимость усиления мер по организации работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Напомним, меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20% учащихся.  

1 1765
#карантин #ОРВИ #грипп
1

Комментарии (1)

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сегодня, 18:29
Дададада!!!!!!
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