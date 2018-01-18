Троих автомобилистов наказали за вредные выбросы

А в суде находится дело о взыскании ущерба в сумме 3 369 600 рублей, причиненного почвам, в результате несанкционированного размещения строительных отходов.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, в декабре 2017 года прошло 135 мероприятий по надзору за соблюдением требований природоохранного законодательства. Выявлено 98 нарушений, 94 % которых устранено в ходе проведения проверок. Административное наказание в виде штрафов назначено 66 виновным лицам на общую сумму 357 тысяч рублей, вынесено 32 предупреждения. Наиболее частыми нарушениями, выявленными при проверках, являются отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование, невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие плана природоохранных мероприятий.

В декабре 2017 года государственными инспекторами управления обследовано 53 зоны санитарной защиты водозаборных скважин, 15 особо охраняемых природных территорий, 18 водных объектов и 11 карьеров.

При проверке соблюдения требований природоохранного законодательства выявлены факты сброса отходов на почву в деятельности ООО «Благоустройство и озеленение». Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей.

При проверке соблюдения требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха проводились замеры выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных средств. Выявлено 3 факта превышения ПДК загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспорта. Собственники автотранспортных средств привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1,5 тысячи рублей.

В течение декабря 2017 года рассмотрено 53 обращения граждан и организаций. В ходе рассмотрения которых, государственными инспекторами госнадзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проведено 5 административных расследований. В результате юридическое лицо ООО «СтройУниверсалМонтаж», осуществляющее деятельность по переработке шлаковой продукции в районе ЛТЗ города Липецка, привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 90 тысяч рублей. Кроме того, должностные лица таких природопользователей, как ООО «Агрофирма им. Калинина», ООО «Тесла», ООО «Краснинские сады» и ПАО «Квадра» привлечены к административной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами, пользование недрами без соответствующей лицензии, нарушение правил охраны особо охраняемых природных территорий и отсутствие государственной экологической экспертизы в виде штрафа на общую сумму 94 тысяч рублей.

Всего в 2017 году осуществлено 1431 мероприятие по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства. В том числе 173 мероприятия по экологическому надзору совместно с прокуратурой. Выявлено 680 нарушений, 92 % из которых устранено в ходе проведения проверок. Административное наказание в виде штрафов назначено 508 виновным лицам на общую сумму 3740 тысяч рублей и вынесено 151 предупреждение. В 2017 году специалистами управления рассмотрено 715 обращений граждан, из них 644 – с выездом на место.

В результате еженедельно проводимых рейдовых мероприятий в муниципальных образованиях Липецкой области в период с апреля по октябрь 2017 года, систематической профилактической и контрольно-надзорной деятельности сумма предотвращенного в результате природоохранной деятельности ущерба от захламления земель, в том числе территорий ООПТ, несанкционированными свалками (навалами) площадью 25,3 га в 2017 году составила 62 504 108 рублей.

В 2017 году за несвоевременное выполнение предписаний, выданных по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий, по решениям судов к административной ответственности привлечено 26 должностных и юридических лиц по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 116 000 рублей, из них оплачено 21 – на общую сумму 95 000 рублей.

За несвоевременную оплату штрафов, по постановлениям, вынесенным в 2016 - 2017 годах, по материалам административных дел возбужденных в 2017 году, мировыми судами привлечено к административной ответственности 21 должностных и юридических лиц по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 860 000 рублей, из них оплачено 12 – на общую сумму 567 000 рублей.

Вынесено решение суда о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, ООО «Агробизнес» в размере 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, по судебному решению ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды, в результате несанкционированного размещения строительных отходов, возмещен ООО «Ташир - Липецк» в натуральной форме в виде рекультивации земель на сумму 1 834 560 рублей.

Также в настоящее время на рассмотрении в суде находится дело о взыскании ущерба в сумме 3 369 600 рублей, причиненного почвам, в результате несанкционированного размещения строительных отходов.

Предъявлено 4 претензии о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде на общую сумму – 9 252,74 рублей, из которых оплачено 7 685 рублей.

Таким образом, с учетом судебных решений в 2017 году назначено наказаний на общую сумму 7 166 648 рублей.



