Липчане просят кандидатов в президенты решить «квартирный вопрос»

В преддверии выборов резко выросло количество «прошений» в соцсетях.

В преддверии выборов в соцсетях растёт число открытых обращений, причём не только к действующему президенту, но и к другим кандидатам на этот пост.

В интернете появилось очередное открытое письмо из Липецкой области. На этот раз к одному из кандидатов в президенты, которого просят помочь решить квартирный вопрос.

- Пишет Вам жительница Воловского района Липецкой области Ульяна Селищева, - говорится в обращении. - Я мать двоих детей, с 2015 года работаю в ОГУП "Липецкоблводоканал", зарплата очень маленькая, у мужа постоянного места работы нет. Моей зарплаты еле хватает на проживание и содержание двоих несовершеннолетних детей 7 и 5 лет, собственного жилья не имеем, проживаем со свекровью. В ипотеке нам отказывают в связи с маленьким доходом. Есть материнский капитал, но на него купить дом, пригодный для жилья невозможно. Прошу Вас помочь мне в приобретении жилья.





