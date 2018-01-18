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сегодня, 15:57

Липчане просят кандидатов в президенты решить «квартирный вопрос»

15 1185
#жильё #соцсети
Липчане просят кандидатов в президенты решить «квартирный вопрос»

В преддверии выборов резко выросло количество «прошений» в соцсетях.

В преддверии выборов в соцсетях растёт число открытых обращений, причём не только к действующему президенту, но и к другим кандидатам на этот пост.

В интернете появилось очередное открытое письмо из Липецкой области. На этот раз к одному из кандидатов в президенты, которого просят помочь решить квартирный вопрос.

- Пишет Вам жительница Воловского района Липецкой области Ульяна Селищева, - говорится в обращении. - Я мать двоих детей, с 2015 года работаю в ОГУП "Липецкоблводоканал", зарплата очень маленькая, у мужа постоянного места работы нет. Моей зарплаты еле хватает на проживание и содержание двоих несовершеннолетних детей 7 и 5 лет, собственного жилья не имеем, проживаем со свекровью. В ипотеке нам отказывают в связи с маленьким доходом. Есть материнский капитал, но на него купить дом, пригодный для жилья невозможно. Прошу Вас помочь мне в приобретении жилья.



15 1185
#жильё #соцсети

Комментарии (15)

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999

23 минуты назад
Сталь, я в АУЕ, еврей- работяга, это нечто.
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Karllll

23 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Сталь

37 минут назад
Нужно понять, что этот "президент" почти 20 лет рулит страной и Россия в жопе... нам нужен новый руководитель. я ни хочу ни кого обсуждать. Просто скажу - я приду на выборы в 19.50 и проголосую за Грудинина Павла Николаевича. Он всей своей трудовой деятельностью всем всё доказал. я за работягу!
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доброжелатель

сегодня, 19:10
Мужа с дивана палкой гнать..
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гоша

сегодня, 18:47
тогда походу он муляж наш ПУТИН. В.В
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романыч

сегодня, 18:42
Так где же наш ПУТИН .В.В он та кто тогда
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гоша

сегодня, 18:38
они пока себе ни нахапают так оно и будет нет в этой стране правосудия
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романыч

сегодня, 18:32
а я тринадцать лет снимаю квартиры и ипотеку недают где же правосудия где этот Путин почему так
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Сами промолчали

сегодня, 18:20
Для справки если кто не в курсе!!! В Воловском районе жилье значительно дешевле. У меня слюни текли на предложения с этого р-на. Но далеко от родственников.
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Сами промолчали

сегодня, 18:15
Купили в Добровском районе дом на маткап. Не особняк конечно. Немного вложились деньгами... оооочень много трудом. У меня тоже нет постоянной работы но заказов на три месяца рассписано. Приходилось работать по ночам и в воскресение. А государство за нас рыбу ловить не будет. И так дали оболденную удочку. Где ещё есть такое подспоре? В какой стране. Вывод бездельничить и клянчить проще и удобнее.
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