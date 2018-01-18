Липчане готовят иордани

помимо специально оборудованных мест.

Липчане собственноручно обустраивают купели к Крещению. Так, в сообществе «Рыбалка в Липецкой области» появилась фотография иордани в районе пляжа НЛМК.

- Сделано собственноручно, и, конечно, с помощью друзей, - прокомментировал фото его автор Михаил Козлов.

При этом специалисты Роспотребнадзора и спасатели предупреждают: если вы решились совершить крещенское погружение, то помните, что делать это надо лишь в специально оборудованных местах. В Липецке таких мест всего два: по ул. К. Маркса, 30 (территория, прилегающая к клубу моржей) и ул. О. Кошевого (пруд 3-й участок ЛТЗ).

Но, судя по комментариям в соцсетях, купаться в несогласованных местах всё же будут на свой страх и риск.

- Ждите в гости, - пишет один из комментататоров.- Я там сегодня в обед был,около этой купели - нормально сделано, - соглашается другой.

Фото vk.com