Общество

сегодня, 15:44

Липчане готовят иордани

11 1685
#Крещение #купель #вода
6
Липчане готовят иордани

помимо специально оборудованных мест.

Липчане собственноручно обустраивают купели к Крещению. Так, в сообществе «Рыбалка в Липецкой области» появилась фотография иордани в районе пляжа НЛМК.

- Сделано собственноручно, и, конечно, с помощью друзей, - прокомментировал фото его автор Михаил Козлов.

При этом специалисты Роспотребнадзора и спасатели предупреждают: если вы решились совершить крещенское погружение, то помните, что делать это надо лишь в специально оборудованных местах. В Липецке таких мест всего два:  по ул. К. Маркса, 30 (территория, прилегающая к клубу моржей) и ул. О. Кошевого (пруд 3-й участок ЛТЗ).

Но, судя по комментариям в соцсетях, купаться в несогласованных местах всё же будут на свой страх и риск. 

- Ждите в гости, - пишет один из комментататоров.

-  Я там сегодня в обед был,около этой купели - нормально сделано, - соглашается другой. 

Фото  vk.com

11 1685
#Крещение #купель #вода
6

Комментарии (11)

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Karllll

22 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Мангуст

57 минут назад
Да, ещё одно г...но всплыло.
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Апостол Павел

сегодня, 21:07
Да на ЛТЗ на 3 участке в пруду самое оно купаться, там грязи, мусора по гланды. Нашли место для погружения. А вот Михаил Козлов вполне адекватно отнесся к этому вопросу хоть на пляже НЛМК. Михаил респект тебе !!!!
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Да

сегодня, 20:56
Ну любит народ нырнуть в какашки. Говорят сильно веру укрепляет.
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Мангуст

сегодня, 20:52
"КОБРА",кобры зимой спят, а откуда взялись остальные змеи и пустили языки ?
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Гость

сегодня, 20:38
Ждите наряд приедет и спросит
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дед Пихто

сегодня, 20:00
Это тусня такая. Тусуются обычно в храмах, а на Крещение в реке.
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Особенности национального маразма

сегодня, 19:51
большинство граждан знает, дураков этой стране на сто лет вперед припасено!
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"КОБРА"

сегодня, 17:55
Для чего люди лезут в морозную погоду в реку?! Не понимаю.
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большинство граждан знает

сегодня, 17:39
что река Иордан находится в теплом Израиле. Там в январе 18-20 градусов. Граждане, подумайте, почему монашки и священники не лезут в полынью. они просто не дураки.
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