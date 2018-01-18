Происшествия

сегодня, 14:54

Липчанин угнал автомобиль с помощью ножниц

8 2523
#угон #приговор
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Липчанин угнал автомобиль с помощью ножниц

На угнанной машине он попал в ДТП.

Советский районный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела безработного мужчины, обвиняемого в угоне.

Судом установлено, что в ночь с 25 на 26 сентября 2017 года подсудимый угнал автомобиль «ВАЗ-2107» от дома №108 по улице Космонавтов. Вскрыть замок злоумышленник смог простыми ножницами. Затем он завел машину без ключа и покинул место угона. На перекрестке улиц Циолковского-Космонавтов угонщик попал в ДТП, но продолжил движение дальше. В итоге, злоумышленник бросил «ВАЗ« в одном из дворов по улице Циолковского. Там его и нашли правоохранители.

Суд признал угонщика виновным в преступлении и наказал его двумя годами ограничения свободы.

Фото: http://kafanews.com
8 2523
#угон #приговор
1

Комментарии (8)

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Роботяга

53 минуты назад
А я молнию на сапоге скрепкой расстегиваю, потому что писюн на молнии отломился!
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Нонка

сегодня, 20:56
прям -страх Условныйсрок -иди воруй угоняй
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Валетов

сегодня, 20:35
Отбить пальцы молотком и дать 2 года!
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Добрый Эх

сегодня, 19:53
А ведь мог перезимовать по-людски
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Челядь

сегодня, 19:40
Теперь цирюльником кличут
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перец

сегодня, 18:24
Будет погоняло на зоне рукажопаножницы
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бредятина

сегодня, 15:59
так хорошо начинал, а закончилось все печалькой.
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Гость

сегодня, 15:07
Парекмахер!)))
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