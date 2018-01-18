Происшествия
сегодня, 14:54
Липчанин угнал автомобиль с помощью ножниц
На угнанной машине он попал в ДТП.
Советский районный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела безработного мужчины, обвиняемого в угоне.
Судом установлено, что в ночь с 25 на 26 сентября 2017 года подсудимый угнал автомобиль «ВАЗ-2107» от дома №108 по улице Космонавтов. Вскрыть замок злоумышленник смог простыми ножницами. Затем он завел машину без ключа и покинул место угона. На перекрестке улиц Циолковского-Космонавтов угонщик попал в ДТП, но продолжил движение дальше. В итоге, злоумышленник бросил «ВАЗ« в одном из дворов по улице Циолковского. Там его и нашли правоохранители.
Суд признал угонщика виновным в преступлении и наказал его двумя годами ограничения свободы.
Фото: http://kafanews.com
Судом установлено, что в ночь с 25 на 26 сентября 2017 года подсудимый угнал автомобиль «ВАЗ-2107» от дома №108 по улице Космонавтов. Вскрыть замок злоумышленник смог простыми ножницами. Затем он завел машину без ключа и покинул место угона. На перекрестке улиц Циолковского-Космонавтов угонщик попал в ДТП, но продолжил движение дальше. В итоге, злоумышленник бросил «ВАЗ« в одном из дворов по улице Циолковского. Там его и нашли правоохранители.
Суд признал угонщика виновным в преступлении и наказал его двумя годами ограничения свободы.
Фото: http://kafanews.com
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