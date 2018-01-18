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Доля российских лекарств на рынке достигла в 2017 году рекордные 84%

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#фармацевтический рынок
Доля российских лекарств на рынке достигла в 2017 году рекордные 84%

Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке по итогам 2017 года достигла 84%. 

Об этом сообщил «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, такой показатель является максимальным за всю историю измерений. Глава ведомства заверил, что рост производства должен продолжиться и в этом году. Ожидается, что рост достигнет 90% по итогам 2018 года. Задачу рассчитывают выполнить в рамках требования указа президента «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». В ведомстве отметили, что рост идет с опережением.

Эксперты подчеркивают, что реализация плана позволит добиться дальнейшего снижения цен на жизненно важные лекарства. По словам руководителя Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, увеличения доли удалось достигнуть в том числе за счет того, что зарубежные компании локализуют производство в России.

2 270
#фармацевтический рынок

Комментарии (2)

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Хи

сегодня, 21:08
Правду пишут - страна переходит на военное положение. Завтра пендосы от доллара отключат и переведут на схему нефть в обмен на продовольствие как раньше Иран и Ирак. Сколько там народу передохло без современных американских лекарств?
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русс

сегодня, 20:09
Все эти "Блевадацентры", "Росстаты" лгуны несусветные. Украина замерзает, Прибалтика вымирает, Евросоюз разваливается, зато наше ВВП растет, инфляция — рекордно низкая, рубль — стабилен. А мы — самые праведные, белые, пушистые и радугой какаем! А руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев врёт как сивый мерин. Не верите, зайдите в аптеку ...
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