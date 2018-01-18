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сегодня, 14:49

Госавтоинспекции предложили изменить экзаменационные билеты

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Госавтоинспекции предложили изменить экзаменационные билеты

Госавтоинспекции предложили изменить 14 экзаменационных билетов для водителей. Речь идет о вопросах по оказанию первой помощи, в ответах на которые были обнаружены ошибки.


Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) совместно с НИИ Минздрава РФ разработала проект поправок, который был передан в Госавтоинспекцию, об этом сообщают сегодня «Известия».

Изменения, в частности, были предложены к ответам на ситуационные вопросы о непрямом массаже сердца, а также об оказании помощи при открытом переломе конечности.

Кроме того, специалисты предлагают отказаться от рекомендации извлекать из машины пострадавшего, если у него не прощупывается пульс.

В Минздраве «Известиям» рассказали, что ведомство согласно с правками экспертов. Комментариев от ГИБДД пока не поступало.

Согласно исследованиям НИИ, около четверти пострадавших в ДТП, которые умерли до прибытия скорой, имели шанс на выживание при оказании первой помощи.

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Комментарии (1)

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Антонио

сегодня, 18:49
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