Госавтоинспекции предложили изменить экзаменационные билеты

Госавтоинспекции предложили изменить 14 экзаменационных билетов для водителей. Речь идет о вопросах по оказанию первой помощи, в ответах на которые были обнаружены ошибки.

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) совместно с НИИ Минздрава РФ разработала проект поправок, который был передан в Госавтоинспекцию, об этом сообщают сегодня «Известия».



Изменения, в частности, были предложены к ответам на ситуационные вопросы о непрямом массаже сердца, а также об оказании помощи при открытом переломе конечности.

Кроме того, специалисты предлагают отказаться от рекомендации извлекать из машины пострадавшего, если у него не прощупывается пульс.

В Минздраве «Известиям» рассказали, что ведомство согласно с правками экспертов. Комментариев от ГИБДД пока не поступало.

Согласно исследованиям НИИ, около четверти пострадавших в ДТП, которые умерли до прибытия скорой, имели шанс на выживание при оказании первой помощи.