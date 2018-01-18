ПозиTиV

сегодня, 14:45

А вы будете купаться в Крещение?

7 1083
#Крещение
1
А вы будете купаться в Крещение?


Липчане боятся заболеть после холодной купели.

Сегодня православные отмечают Крещенский Сочельник. У верующих есть традиция – купаться в этот день в ледяной воде. Для этого каждый год организуют купели. И мы вышли на улицу, чтобы узнать - как купаться правильно. Но к нашему удивлению, лишь некоторые липчане сказали, что пойдут купаться ночью. 
7 1083
#Крещение
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Батюшка

сегодня, 20:26
Однозначно, купаться! Троекратное омовение и креститься троекратно! Смирение, терпение и власть почитание, ибо всякая власть от бога, нашего Спасителя.
ответить

Липчанин

сегодня, 20:01
Побирушка на заднем плане не пострадала???
ответить

неужели

сегодня, 17:51
липчане стали умнеть?
ответить

Уже искупался

сегодня, 16:18
в ванной
ответить

острый перец. ответ

сегодня, 15:56
бабка. бедная. а ты недоросль тупой! вот она страна..... жалкое смотреть на это всё...
ответить

ЕЩЁ ДОЛГО СТУЧАЛИ ЗУБАМИ ПРОХОЖИЕ-ЛИПЧАКИ

сегодня, 15:52
От бесовских вопросов Наташки Морган
ответить

Острый перец

сегодня, 15:48
бабка на заднем фоне как на камеру работает!!!
ответить

Еще в рубрике

Подарите своей ёлке вторую жизнь
#Просто все!
3
Подарите своей ёлке вторую жизнь

11.01.2018 14:54

ПозиTиV
Что вы первым делом сделаете после новогодних каникул?
#говорит Липецк
Что вы первым делом сделаете после новогодних каникул?

08.01.2018 10:56

ПозиTиV
Я могу играть в Килу!
#я могу!
Я могу играть в Килу!

06.01.2018 11:35

ПозиTиV
Маршрут выходного дня к готической церкви
#маршрут выходного дня
5
Маршрут выходного дня к готической церкви

04.01.2018 10:56

ПозиTиV
Сколько дней нужно отмечать Новый год?
#говорит Липецк
Сколько дней нужно отмечать Новый год?

02.01.2018 09:38

Говорит Липецк
Я могу танцевать цыганочку!
#я могу
Я могу танцевать цыганочку!

30.12.2017 10:53

ПозиTиV