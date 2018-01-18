А вы будете купаться в Крещение?



Липчане боятся заболеть после холодной купели.

Сегодня православные отмечают Крещенский Сочельник. У верующих есть традиция – купаться в этот день в ледяной воде. Для этого каждый год организуют купели. И мы вышли на улицу, чтобы узнать - как купаться правильно. Но к нашему удивлению, лишь некоторые липчане сказали, что пойдут купаться ночью.

