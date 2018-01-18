ПозиTиV
сегодня, 14:45
А вы будете купаться в Крещение?
Липчане боятся заболеть после холодной купели.
Сегодня православные отмечают Крещенский Сочельник. У верующих есть традиция – купаться в этот день в ледяной воде. Для этого каждый год организуют купели. И мы вышли на улицу, чтобы узнать - как купаться правильно. Но к нашему удивлению, лишь некоторые липчане сказали, что пойдут купаться ночью.
Батюшка
Липчанин
неужели
Уже искупался
острый перец. ответ
ЕЩЁ ДОЛГО СТУЧАЛИ ЗУБАМИ ПРОХОЖИЕ-ЛИПЧАКИ
Острый перец