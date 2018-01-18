Происшествия
сегодня, 14:28
Бомж убил 68-летнюю липчанку, когда та шла к подруге
Затем он сжег тело женщины.
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве липчанки, обгоревшие останки которой были обнаружены в овраге в окрестностях улицы Механизаторов, установлен и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 44-летнего уроженца Ставропольского края следствием квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Напомним, что в декабре 2017 года в ходе поисковых мероприятий в овраге в районе улицы Механизаторов были обнаружены останки 68-летней пенсионерки, пропавшей без вести в начале октября. Тревогу забили родственники пропавшей, переставшей выходить с ними на связь, и после самостоятельных её поисков обратились в правоохранительные органы.
фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
Как установлено следствием, в день исчезновения пенсионерка вышла из дома, чтобы навестить знакомую, проживавшую в частном секторе на улице Буденного, но в гостях у нее так и не появилась. Путь женщины проходил вблизи территории частного пруда, недалеко от которого в низине лога, заросшего кустарником, и были обнаружены её останки.
В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к смерти пенсионерки. Под подозрение попал 44-летний бомж, который до заморозков проживал вблизи пруда в шалаше, а после совершения преступления скрылся. Однако он был обнаружен на своей малой родине и доставлен в следственный отдел.
Установлено, что он ранее судим, в том числе за убийство родственника. Свою вину в совершении очередного преступления подозреваемый не стал отрицать и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые будут проверены в рамках следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. В настоящее время по ходатайству следствия решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме этого, подозреваемый отрабатывается на причастность к совершению преступлений и в других регионах страны.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Напомним, что в декабре 2017 года в ходе поисковых мероприятий в овраге в районе улицы Механизаторов были обнаружены останки 68-летней пенсионерки, пропавшей без вести в начале октября. Тревогу забили родственники пропавшей, переставшей выходить с ними на связь, и после самостоятельных её поисков обратились в правоохранительные органы.
фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
Как установлено следствием, в день исчезновения пенсионерка вышла из дома, чтобы навестить знакомую, проживавшую в частном секторе на улице Буденного, но в гостях у нее так и не появилась. Путь женщины проходил вблизи территории частного пруда, недалеко от которого в низине лога, заросшего кустарником, и были обнаружены её останки.
В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к смерти пенсионерки. Под подозрение попал 44-летний бомж, который до заморозков проживал вблизи пруда в шалаше, а после совершения преступления скрылся. Однако он был обнаружен на своей малой родине и доставлен в следственный отдел.
Установлено, что он ранее судим, в том числе за убийство родственника. Свою вину в совершении очередного преступления подозреваемый не стал отрицать и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые будут проверены в рамках следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. В настоящее время по ходатайству следствия решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме этого, подозреваемый отрабатывается на причастность к совершению преступлений и в других регионах страны.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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