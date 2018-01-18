Происшествия

сегодня, 14:28

Бомж убил 68-летнюю липчанку, когда та шла к подруге

19 6808
#убийство
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Бомж убил 68-летнюю липчанку, когда та шла к подруге

Затем он сжег тело женщины.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве липчанки, обгоревшие останки которой были обнаружены в овраге в окрестностях улицы Механизаторов, установлен и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 44-летнего уроженца Ставропольского края следствием квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что в декабре 2017 года в ходе поисковых мероприятий в овраге в районе улицы Механизаторов были обнаружены останки 68-летней пенсионерки, пропавшей без вести в начале октября. Тревогу забили родственники пропавшей, переставшей выходить с ними на связь, и после самостоятельных её поисков обратились в правоохранительные органы.

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фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

Как установлено следствием, в день исчезновения пенсионерка вышла из дома, чтобы навестить знакомую, проживавшую в частном секторе на улице Буденного, но в гостях у нее так и не появилась. Путь женщины проходил вблизи территории частного пруда, недалеко от которого в низине лога, заросшего кустарником, и были обнаружены её останки.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к смерти пенсионерки. Под подозрение попал 44-летний бомж, который до заморозков проживал вблизи пруда в шалаше, а после совершения преступления скрылся. Однако он был обнаружен на своей малой родине и доставлен в следственный отдел.

Установлено, что он ранее судим, в том числе за убийство родственника. Свою вину в совершении очередного преступления подозреваемый не стал отрицать и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые будут проверены в рамках следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. В настоящее время по ходатайству следствия решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.  Кроме этого, подозреваемый отрабатывается на причастность к совершению преступлений и в других регионах страны.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
19 6808
#убийство
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Комментарии (19)

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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 20:38
На себя взял. Надоело в шалаше без харчей!
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BLOOD_JO

сегодня, 18:23
Равин, Не выдумывай, норм там всё.
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Спилберг

сегодня, 17:48
Возвращение Будулая-2?
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Гражданин

сегодня, 17:47
Пропадают люди надо обходить все овраги, пропала ж ведь в октябре, ребенка как-то сразу не могли найти, какая-то невнимательность.
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Дельце с душком

сегодня, 17:46
"Очень грамотно спланировали", что БОМЖа под стражу взяли, правосудие будет беспощадно, он же ни чей-то сын, чтобы за два убийства "условно" получить срок...
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Цыга

сегодня, 17:30
Там наши селятся с 16 века.
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Равин

сегодня, 17:27
На ул. Буденного много разных персонажей. Коровино это вообще отдельное государство, туда даже ППСники боятся заезжать.
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нет мотива у бомжа

сегодня, 17:11
убивать Галину Васильевну.Или ему заплатил кто-то за ее убийство, или он взял чью-т вину на себя. У нее же ведь была квартира и сбережения, кому-то они достались.
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пугачевой 70 лет

сегодня, 17:09
бабкиной - 70. а в Липе бабушками называют уже 40-х женщин. Вопрос? сколько лет человеку, который написал эту статью? если он назвал пугачеву бабушкой, то он - еще школьник
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слава

сегодня, 16:55
он что её сьел-или нет
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