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Многодетная семья: «Ради экономии готовим на костре, летом живем в кустах»

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#многодетные семьи #жилье #жалоба
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Многодетная семья: «Ради экономии готовим на костре, летом живем в кустах»

Мать пятерых детей призывает к ответу липецких чиновников.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница села Салтычки Добринского района и мать пятерых детей Наталья Андреева. 35-летняя женщина рассказала об условиях, в которых ей, мужу и ее младшим детям — от семи месяцев до 14 лет — приходится жить в муниципальном доме. Вот краткие выдержки из письма Натальи: «Все стены, потолки, мебель и одежда - все в черной плесени. Плесень даже на коляске и детской кровати… Чтобы как-то экономить электричество, нам приходится готовить на костре… Летом жили в кустах возле дома, ставили палатку и жили там… Днем по квартире ходим в куртках и обутые, спим под тремя одеялами одетые, и это - 21 век...».

- Наш прежний дом признали аварийным в 2012 году. К 2015 году нас определили к переселению в бывшее общежитие, где долго не было людей, здание промерзло. Настоящая помойка. Тогда через прокуратуру мы добились проведения ремонта. Ремонт сделали, конечно, очень хороший — к этому претензий нет. В марте 2015 года мы переехали. Уже в мае я заметила, что в доме площадью 132 квадратных метра стоит сырость, в некоторых местах до того, что вырастает плесень. И вот уже три года я добиваюсь того, чтобы жить с детьми в человеческих условиях. В доме невыносимо сыро и холодно. Ладно взрослые, но дети (с родителями сейчас живут школьники 14,11,7 лет и младенец)! Даже мне невыносимо. Я уже готова переехать к своей матери, так как дома еще и адски холодно, - рассказывает Наталья Андреева. - Ремонт нам обещают только в 2019-2020 годах. А как жить до этого?

В поисках ответа на вопрос «Кто нам сделает ремонт?» многодетная мать прошла, кажется, все чиновничьи звенья вплоть до традиционного письма Путину. Несмотря на заключения экспертов, прокурорские проверки, выезды Роспотребнадзора, дело с мертвой, мокрой и заплесневелой, точки пока не двигается.

- Уже и не знаю, куда мне обратиться, - сетует многодетная мать. - В нашем доме исключительно электрическое отопление. Конечно, нам приходят огромные счета за свет — примерно по 20 000 рублей в месяц. При этом мой муж получает 35 000 рублей. А ведь еще надо детей накормить-одеть-обуть… Кроме того, на нашем содержании 17-летняя дочь. Она — студентка, учится на фармацевта платно в Усмани. На ее образование мы отдали материнский капитал. Ее тоже надо накормить, снять ей квартиру…. Для решения финансового вопроса я бы, конечно, пошла работать. Но работать у нас негде, детей оставить не с кем — детсада нет, да и домашнее хозяйство не бросишь.

Администрация Хворостянского сельсовета, в управлении которого находятся Салтычки, конечно, в курсе сложившейся ситуации. Впрочем, как и глава Добринского района. Просто пока у властей на местах нет средств на повторное благоустройство жилища многодетной семьи. Нужно 500 000 рублей, но этой суммы в бюджет сельсовета не заложено. 

- Андреевы, вообще, просят провести им газ за счет администрации. Этого по всем положенным нормативам в рамках благоустройства сделать мы не можем. Заметим, что на момент переселения семья была полностью удовлетворена условиями. Ремонт, с натяжными потолками, линолиумом и пластиковыми окнами, делали зимой. Не дав ему просохнуть летом, Андреевы заняли площадь сразу же, в марте. Мать семьи, родив в 18 лет, нигде ни дня не работала, пользуется всеми субсидиями и пособиями. Но семья вообще первые полтора года после заселения ни за что не платила. Договор соцнайма они согласились подписать только недавно. Ничего в доме они делать не хотят, все вопросы перекладывают на нас, - рассказали GOROD48 в администрации Хворостянского сельсовета.

Вместе с этим, в сельсовете добавили, что проблема с ремонтом в доме многодетной семьи уже решается в суде. Иск в защиту прав граждан подала прокуратура. После всех бюрократических проволочек сельсовет попросит денег у районной администрации и объявит торги на ремонт: весь дом утеплят.
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108 4512
#многодетные семьи #жилье #жалоба
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Комментарии (109)

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Наташа

17 секунд назад
Я, а почему должны жалеть? Родители взрослые люди и отвечают за каждого своего ребенка, а не плодятся бездумно в палатке. Голова и мозги для чего? Мы своих детей сами обеспечиваем и платим налоги, а эти вечно беременные и кто им что должен? Все дети равны, а вот в каких условиях они живут,это спрос с родителей. Тогда всем по бесплатному жилью, а не от поголовья.
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нет

3 минуты назад
Доколе мы будем растить и плодить иждивенцев ???? Пора просто дать рабочие места и возложить обязанности на родителей и по рождению детей и по их воспитанию !!!!! Ведь мы , дети послевоенных лет ничего от государства не просили, а строили жизнь сами !!!!! Потому что был завтрашний день!!! Сегодня его нет!!!!!
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Я

4 минуты назад
Читаю ольгу и делаю вывод. Не женщина, а адольф. Что- то с ней произойдет такое, не очень хорошее и она поймет как была не права. Печалька. Ни жалости ни сочуствия. Ужасссс!
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Колхоз

55 минут назад
* Липецка 5детей от разных мужчин зовут Ирина с Усмани проектирует любые виды секса за ваши деньги в сфере интим услуг давно 89513030201 круглосуточно принимает на своей территории
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Ррр

сегодня, 20:48
123, все правильно говоришь!
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Роботяга

сегодня, 20:43
Муж зарабатывает 35 000 руб, это Роботяга настоящий в деревне, да ещё и детей сколько. Им помочь надо обязательно. Я знаю, как надо вье-бы-.ать за эти деньги в деревне. И правда, жену увидел раз в пол года и как у спартанца после встречи через 9 месяцев поправка в демографии нашей страны. Так что чиновники добринские, выходите из своих тёплых двухэтажных домов по 200 кв метров и засучайте рукава, а то дворы мести будете в не далёком будущем.
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Липецкая

сегодня, 20:40
судя по иконам из бисера и рамкам ,это семья не бездельники .Если смогли себе такие иконы повесть значит все у них с достатком хорошо хотя и не работает мать ,молодцы ведь самое главное вера в Бога ! И детишки при ней и будут потом вспоминать ,что не бросала их мать по садам и по чужим теткам ,как вы называете няньками .И еще больше будут любить и уважать её ,что они не останутся одни в трудную минуту и будет к кому придти .А высрали по одному и быстрее деньги бежите зарабатывать лишь бы с дитем не сидеть .....и вырастают потом звери ,однолюбки и думают что им все позволено
ответить

Роботяга

сегодня, 20:36
!!!, согласен с тобой, все правильно говоришь!
ответить

Роботяга

сегодня, 20:34
Ольга, не всем везёт с бабушками и дедушками, как тебе.
ответить

Роботяга

сегодня, 20:34
Ольга, не всем везёт с баьушками и девушками, как тебе.
ответить
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