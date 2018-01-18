Многодетная семья: «Ради экономии готовим на костре, летом живем в кустах»

Мать пятерых детей призывает к ответу липецких чиновников.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница села Салтычки Добринского района и мать пятерых детей Наталья Андреева. 35-летняя женщина рассказала об условиях, в которых ей, мужу и ее младшим детям — от семи месяцев до 14 лет — приходится жить в муниципальном доме. Вот краткие выдержки из письма Натальи: «Все стены, потолки, мебель и одежда - все в черной плесени. Плесень даже на коляске и детской кровати… Чтобы как-то экономить электричество, нам приходится готовить на костре… Летом жили в кустах возле дома, ставили палатку и жили там… Днем по квартире ходим в куртках и обутые, спим под тремя одеялами одетые, и это - 21 век...».



- Наш прежний дом признали аварийным в 2012 году. К 2015 году нас определили к переселению в бывшее общежитие, где долго не было людей, здание промерзло. Настоящая помойка. Тогда через прокуратуру мы добились проведения ремонта. Ремонт сделали, конечно, очень хороший — к этому претензий нет. В марте 2015 года мы переехали. Уже в мае я заметила, что в доме площадью 132 квадратных метра стоит сырость, в некоторых местах до того, что вырастает плесень. И вот уже три года я добиваюсь того, чтобы жить с детьми в человеческих условиях. В доме невыносимо сыро и холодно. Ладно взрослые, но дети (с родителями сейчас живут школьники 14,11,7 лет и младенец)! Даже мне невыносимо. Я уже готова переехать к своей матери, так как дома еще и адски холодно, - рассказывает Наталья Андреева. - Ремонт нам обещают только в 2019-2020 годах. А как жить до этого?



В поисках ответа на вопрос «Кто нам сделает ремонт?» многодетная мать прошла, кажется, все чиновничьи звенья вплоть до традиционного письма Путину. Несмотря на заключения экспертов, прокурорские проверки, выезды Роспотребнадзора, дело с мертвой, мокрой и заплесневелой, точки пока не двигается.



- Уже и не знаю, куда мне обратиться, - сетует многодетная мать. - В нашем доме исключительно электрическое отопление. Конечно, нам приходят огромные счета за свет — примерно по 20 000 рублей в месяц. При этом мой муж получает 35 000 рублей. А ведь еще надо детей накормить-одеть-обуть… Кроме того, на нашем содержании 17-летняя дочь. Она — студентка, учится на фармацевта платно в Усмани. На ее образование мы отдали материнский капитал. Ее тоже надо накормить, снять ей квартиру…. Для решения финансового вопроса я бы, конечно, пошла работать. Но работать у нас негде, детей оставить не с кем — детсада нет, да и домашнее хозяйство не бросишь.



Администрация Хворостянского сельсовета, в управлении которого находятся Салтычки, конечно, в курсе сложившейся ситуации. Впрочем, как и глава Добринского района. Просто пока у властей на местах нет средств на повторное благоустройство жилища многодетной семьи. Нужно 500 000 рублей, но этой суммы в бюджет сельсовета не заложено.



- Андреевы, вообще, просят провести им газ за счет администрации. Этого по всем положенным нормативам в рамках благоустройства сделать мы не можем. Заметим, что на момент переселения семья была полностью удовлетворена условиями. Ремонт, с натяжными потолками, линолиумом и пластиковыми окнами, делали зимой. Не дав ему просохнуть летом, Андреевы заняли площадь сразу же, в марте. Мать семьи, родив в 18 лет, нигде ни дня не работала, пользуется всеми субсидиями и пособиями. Но семья вообще первые полтора года после заселения ни за что не платила. Договор соцнайма они согласились подписать только недавно. Ничего в доме они делать не хотят, все вопросы перекладывают на нас, - рассказали GOROD48 в администрации Хворостянского сельсовета.



Вместе с этим, в сельсовете добавили, что проблема с ремонтом в доме многодетной семьи уже решается в суде. Иск в защиту прав граждан подала прокуратура. После всех бюрократических проволочек сельсовет попросит денег у районной администрации и объявит торги на ремонт: весь дом утеплят.