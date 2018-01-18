сегодня, 14:04
На Крещение в Липецкой области сильный ветер и до -19 ночью
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием активного циклона.
19 января небольшой снег пройдет лишь местами. В выходные ожидается снег - местами сильный, местами метель. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях возможен мороз до -19, днем от -6 до -11.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов мороза, днем от -7 до -9.
Самым теплым 19 января в Липецке был в 2007 году: +6, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2006 году — 36 градусов мороза.
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13.01.2018 11:24Погода в Липецке
Бредятина
синоптик
госпидя
без коментариев
так,откуда деньги,
кокс