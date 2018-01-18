Погода в Липецке

сегодня, 14:04

На Крещение в Липецкой области сильный ветер и до -19 ночью

6 1856
#заморозки
На Крещение в Липецкой области сильный ветер и до -19 ночью

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием активного циклона. 

19 января небольшой снег пройдет лишь местами. В выходные ожидается снег - местами сильный, местами метель. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях возможен мороз до -19, днем от -6 до -11. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов мороза, днем от -7 до -9. 

Самым теплым 19 января в Липецке был в 2007 году: +6, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2006 году — 36 градусов мороза. 

6 1856
#заморозки

Комментарии (6)

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Бредятина

сегодня, 18:56
Раз в крещенский вечерок синоптики гадали...
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синоптик

сегодня, 15:16
Как всегда прогноз взят "с потолка". Синоптики просыпайтесь и отрабатывайте уже свои деньги.
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госпидя

сегодня, 15:02
откуда сведения берёте? Мож курите чаво....
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без коментариев

сегодня, 14:58
ладно бы минус 19 , но вот вот ветер в 17 метров в секунду это явный перебор
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так,откуда деньги,

сегодня, 14:25
КОП?
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кокс

сегодня, 14:18
gorod48.ru ,#Хэштег.- 19 В Липецк пришли заморозки (или морозы?) ...в пору говорить что на улице полноценный Зимний мороз... не кому не советую окунаться в прорубь...
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