На Крещение в Липецкой области сильный ветер и до -19 ночью

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием активного циклона.

19 января небольшой снег пройдет лишь местами. В выходные ожидается снег - местами сильный, местами метель. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях возможен мороз до -19, днем от -6 до -11.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов мороза, днем от -7 до -9.

Самым теплым 19 января в Липецке был в 2007 году: +6, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2006 году — 36 градусов мороза.