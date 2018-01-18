Общество
10 минут назад
Липчанин предлагает сделать справедливыми новые выплаты на детей
И давать повышенное пособие всем семьям.
Пользователь платформы гражданских предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на обсуждение предложение расширить число семей, с 1 января получающих материальное довольствие на первенцев, родившихся в этом году. Автор считает, что сейчас закон несправедлив к остальным ячейкам общества.
- Президент РФ 28 ноября 2017 года объявил о новых мерах по улучшению демографии и социальной поддержке семей. С 1 января появится новый вид выплат - ежемесячное пособие для малоимущих семей, в которых появился первый ребенок. Сумма выплаты в среднем по стране составит 10 500 рублей. На основании указанной инициативы на днях принят соответствующий Закон. В данном Законе закреплена норма о том, что пособие на первого ребенка смогут получить лишь те семьи, у которых первенец родится после 1 января 2018 года. В связи с этим возникает вопрос: а дети, рожденные в 2017 году, чем отличаются? Получается, что ребенок, рожденный в декабре, не будет получать никакой финансовой поддержки от государства, а рожденный в январе, с которым он будет играть на одной детской площадке, будет? Всем малышам необходимо качественное медицинское обслуживание (которое зачастую невозможно получить по ОМС), одежда, питание, развитие. Поддержку необходимо оказывать каждой семье с первым ребенком в возрасте до 1.5 лет, - считает автор из Липецкой области. - Закон должен быть справедлив. Если уж установлено Президентом, что нужно помочь семьям с первым ребенком до 1,5 лет, то несправедливо делить детей, не достигших на 01.01.2018 г. полутора лет на родившихся до 01.01.2018 г. и после этой даты.
Липчанин указывает, что реализация его предложения обеспечит равные права для всех граждан Российской Федерации и повысит качество жизни семей с малышами, рожденных до 2018 года. Для того, чтобы Правительство пересмотрело положения Закона, инициативе необходимо набрать 300 000 голосов. Для сбора одобрений у предложения срок до 17 февраля 2019 года. Сейчас свое «да» инициативе сказали почти две сотни пользователей РОИ.
- Президент РФ 28 ноября 2017 года объявил о новых мерах по улучшению демографии и социальной поддержке семей. С 1 января появится новый вид выплат - ежемесячное пособие для малоимущих семей, в которых появился первый ребенок. Сумма выплаты в среднем по стране составит 10 500 рублей. На основании указанной инициативы на днях принят соответствующий Закон. В данном Законе закреплена норма о том, что пособие на первого ребенка смогут получить лишь те семьи, у которых первенец родится после 1 января 2018 года. В связи с этим возникает вопрос: а дети, рожденные в 2017 году, чем отличаются? Получается, что ребенок, рожденный в декабре, не будет получать никакой финансовой поддержки от государства, а рожденный в январе, с которым он будет играть на одной детской площадке, будет? Всем малышам необходимо качественное медицинское обслуживание (которое зачастую невозможно получить по ОМС), одежда, питание, развитие. Поддержку необходимо оказывать каждой семье с первым ребенком в возрасте до 1.5 лет, - считает автор из Липецкой области. - Закон должен быть справедлив. Если уж установлено Президентом, что нужно помочь семьям с первым ребенком до 1,5 лет, то несправедливо делить детей, не достигших на 01.01.2018 г. полутора лет на родившихся до 01.01.2018 г. и после этой даты.
Липчанин указывает, что реализация его предложения обеспечит равные права для всех граждан Российской Федерации и повысит качество жизни семей с малышами, рожденных до 2018 года. Для того, чтобы Правительство пересмотрело положения Закона, инициативе необходимо набрать 300 000 голосов. Для сбора одобрений у предложения срок до 17 февраля 2019 года. Сейчас свое «да» инициативе сказали почти две сотни пользователей РОИ.