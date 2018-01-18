Общество

15 минут назад

300 десантников сделают остановку в Липецке

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#лыжи #ВДВ #поход
300 десантников сделают остановку в Липецке

В ходе остановок участники лыжного перехода отдадут дань памяти героям десантникам и ветеранам Воздушно-десантных войск, поучаствуют в общественно-значимых мероприятиях.

Напомним, лыжный поход десантников пройдет через Липецкую область. Как сообщает сегодня Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в сверхдальнем лыжном переходе Воздушно-десантных войск (ВДВ), посвященного 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, примет участие 300 наиболее физически выносливых военнослужащих, обладающих высокими морально-деловыми качествами.

В ходе осуществления беспрецедентного лыжного марш-броска, десять команд десантников планируют остановки в городах Белгород, Болохово, Воронеж, Великие Луки, Волгоград, Волоколамск, Владимир, Вязьма, Гусь-Хрустальный, Иваново, Кострома, Коломна, Ковров, Кимовск, Кубинка, Курск, Липецк, Луховицы, Михайлов, Можайск, Новороссийск, Новомосковск, Ногинск, Орехово-Зуево, Орел, Переславль-Залеский, Ростов-на-Дону, Ржев, Рязань, Рамеское, Серпухов, Сергеев Посад, Суздаль, Спас-Клепики, Солнечногорск, Саранск, Сасово, Тула, Тамбов, Шацк, Шуя, Юхнов, Ярославль, а также в населенных пунктах Желанья (Смоленская область) и Поляны (Рязанская область).

В ходе остановок участники лыжного перехода отдадут дань памяти героям десантникам и ветеранам Воздушно-десантных войск, а также поучаствуют в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на маршрутах.

Наиболее сложные участки, на общей дистанции свыше 7500 километров, десантники будут преодолевать в середине февраля.

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#лыжи #ВДВ #поход

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