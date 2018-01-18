Общество

22 минуты назад

В Липецке ищут очевидцев непростого ДТП

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#авария #поиск #свидетели #ДТП
В Липецке ищут очевидцев непростого ДТП

На улице Стаханова столкнулись две иномарки.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена. Девушка ищет свидетелей ДТП, которое произошло в 11:40 13 января на выезде в районе дома №45 по улице Стаханова. Там столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Дацун».

- Автомобили получили незначительные повреждения, никто не пострадал. Сейчас нам — участницам ДТП — нужно установить истину: кто же из нас нарушил правила дорожного движения и по чьей вине произошло столкновение. Я буду благодарна всем тем, кто сможет дать свидетельские показания, предоставить записи с камер наблюдения или видеорегистраторов, - указывает Елена.

ДТП произошло в тот момент, когда «Фольксваген Гольф» выезжал с дороги-дублера на парковку. За ним следовал «Дацун». Как считает Елена, авария могла произойти из-за несоблюдения безопасной дистанции движения: при совершении маневра «Фольксваген» притормозил, а «Дацун», избегая столкновения, выехал на полосу встречного движения. Иномарки столкнулись лоб в лоб. Даже автоинспекторам без данных свидетелей или видеозаписей затруднительно поставить аварию в вину одной из участниц ДТП.

Всех, кто имеет сведения об аварии, просят позвонить по номеру +7 919 250 66 57.
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#авария #поиск #свидетели #ДТП

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