В Липецке ищут очевидцев непростого ДТП

На улице Стаханова столкнулись две иномарки.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена. Девушка ищет свидетелей ДТП, которое произошло в 11:40 13 января на выезде в районе дома №45 по улице Стаханова. Там столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Дацун».



- Автомобили получили незначительные повреждения, никто не пострадал. Сейчас нам — участницам ДТП — нужно установить истину: кто же из нас нарушил правила дорожного движения и по чьей вине произошло столкновение. Я буду благодарна всем тем, кто сможет дать свидетельские показания, предоставить записи с камер наблюдения или видеорегистраторов, - указывает Елена.



ДТП произошло в тот момент, когда «Фольксваген Гольф» выезжал с дороги-дублера на парковку. За ним следовал «Дацун». Как считает Елена, авария могла произойти из-за несоблюдения безопасной дистанции движения: при совершении маневра «Фольксваген» притормозил, а «Дацун», избегая столкновения, выехал на полосу встречного движения. Иномарки столкнулись лоб в лоб. Даже автоинспекторам без данных свидетелей или видеозаписей затруднительно поставить аварию в вину одной из участниц ДТП.



Всех, кто имеет сведения об аварии, просят позвонить по номеру +7 919 250 66 57.